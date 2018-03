Liveübertragung: Donnerstag, 15. März, 9.45 Uhr

Über die Fortsetzung des Afghanistan-Einsatzes der Bundeswehr debattiert der Bundestag am Donnerstag, 15. März 2018. Der dazu von der Bundesregierung vorgelegte Antrag soll im Anschluss an die dreiviertelstündige Debatte zur federführenden Beratung an den Auswärtigen Ausschuss überwiesen werden. Das derzeitige Mandat für den Nato-geführten Einsatz „Resolute Support“ läuft Ende März aus. (hau/06.03.2018)