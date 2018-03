Liveübertragung: Donnerstag, 15. März, 9 Uhr

Für den „Einsatz bewaffneter deutscher Streitkräfte zur nachhaltigen Bekämpfung des IS-Terrors und zur umfassenden Stabilisierung des Iraks“ spricht sich die Bundesregierung in einem Antrag aus, der am Donnerstag, 15. März 2018, auf der Tagesordnung des Deutschen Bundestages steht. Das neue Bundeswehrmandat soll die derzeitige Ausbildungsmission im Nordirak ersetzen. Nach 45-minütiger Beratung soll der Antrag zur federführenden Beratung an den Auswärtigen Ausschuss überwiesen werden. (hau/06.03.2019)