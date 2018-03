Liveübertragung: Donnerstag, 22. März, 12.30 Uhr

Der Bundestag will am Donnerstag, 22. März 2018, folgende Vorlagen ohne Aussprache zur weiteren Beratung an die Ausschüsse überweisen:

Rücklage für die Landwirtschaft: Die Fraktion Die Linke hat einen Antrag angekündigt, in dem sie eine steuerfreie Risikoausgleichsrücklage für Landwirtschaft, Gartenbau und Forst fordert. Offen ist, ob der Antrag federführend im Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft oder im Finanzausschuss beraten werden soll.

Abrüstung: Die Linke hat einen Antrag mit dem Titel „INF-Vertrag retten“ angekündigt, der zur federführenden Beratung an den Auswärtigen Ausschuss überwiesen werden soll. INF-Vertrag (INF steht für Intermediate-Range Nuclear Forces, zu Deutsch: nukleare Mittelstreckensysteme) wird der Vertrag zwischen den USA und der Sowjetunion aus dem Jahr 1987 bezeichnet, in dem die Vernichtung aller landgestützten atomaren Flugkörper mit mittlerer und kürzerer Reichweite sowie ein Produktionsverbot dieser Raketen vereinbart wurde. (vom/16.03.2018)