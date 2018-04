Über Rüstungsexporte hat der Bundestag am Freitag, 27. April 2018, debattiert. Den Abgeordneten lag dazu ein Antrag der Fraktion Die Linke (19/1339) vor, der im Anschluss an die erste Lesung zusammen mit einem Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (19/1849) zur federführenden Beratung an den Ausschuss für Wirtschaft und Energie überwiesen wurde. Die Antragsteller hatten Überweisung an den Auswärtigen Ausschuss verlangt, konnten sich aber nicht gegen die Mehrheit aus CDU/CSU und SPD durchsetzen.

Erteilte Exportgenehmigungen widerrufen

Die Linksfraktion fordert ein Exportverbot für Rüstungsgüter. Die Abgeordneten verlangen in ihrem Antrag von der Bundesregierung einen entsprechenden Gesetzentwurf, in dem auch ein Widerruf bereits erteilter Exportgenehmigungen vorgesehen ist.

Während der vergangenen Legislaturperiode seien so viele Rüstungsgüter wie nie zuvor exportiert worden - allen voran in Länder, die direkt in regionale Kriege und Krisen involviert seien, schreiben die Abgeordneten zur Begründung. Der von den Grünen avisierte Antrag trägt den Titel: „Endlich ein Rüstungsexportkontrollgesetz vorlegen“.

Grüne fordern Rüstungsexportkontrollgesetz

Die Grünen fordern von der Bundesregierung ein Rüstungsexportkontrollgesetz, das die Entscheidungskriterien der politischen Grundsätze der Bundesregierung für den Export von Kriegswaffen und sonstigen Rüstungsgütern sowohl im Außenwirtschaftsgesetz als auch im Kriegswaffenkontrollgesetz verankert.

Die Umgehung deutscher Rüstungsexportkontrolle durch Produktion im Ausland und technische Unterstützung ausländischer Unternehmen solle beendet und der Genehmigungsvorbehalt für technische Unterstützung in der Außenwirtschaftsverordnung auf sämtliche Rüstungsgüter erstreckt werden. Für den Fall des Verstoßes gegen das Genehmigungserfordernis verlangt die Fraktion, einen Straftatbestand einzuführen.(hau/pez/27.04.2018)