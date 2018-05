„Scheitert Europa?“ lautet der Titel eines Vortrags, den der frühere Bundesaußenminister Joschka Fischer (Bündnis 90/Die Grünen) im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Forum W“ der Wissenschaftlichen Dienste des Bundestages halten wird. Das „Forum W“ beginnt am Mittwoch, 30. Mai 2018, um 14 Uhr im Anhörungssaal 3.101 des Marie-Elisabeth-Lüders-Hauses und dauert zwei Stunden.

Was Europa tun muss

Die Idee von Europa ist in eine tiefe Krise geraten. Brexit, Rechtsstaatlichkeit, Griechenland-Rettung, Flüchtlingspolitik – es gibt eine Vielzahl von Themen, bei denen innerhalb der Europäischen Union gemeinsame Standpunkte immer schwerer zu erreichen sind. Dies ist bedenklich in einer Situation, in der Europa besonders gefordert ist.

Mit dem Antritt der neuen US-Regierung scheint der Unilateralismus zum politischen Programm zu werden. Handelspolitik, internationaler Klimavertrag, Atomabkommen mit dem Iran – bei wichtigen Themen vertreten die EU und die USA inzwischen gegensätzliche Positionen. Fischer wird darauf eingehen, was Europa tun muss, um sich in der veränderten weltpolitischen Lage zu positionieren und wie die Rolle Deutschlands dabei aussehen kann.

Im Anschluss an den Vortrag ist eine Diskussion vorgesehen.