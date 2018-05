Die Rolle eines künftigen multilateralen Gerichtshofs für die Beilegung von Investitionsstreitigkeiten beschäftigt den Ausschuss für Wirtschaft und Energie in einer öffentlichen Anhörung von Sachverständigen am Mittwoch, 6. Juni 2018. Gegenstand sind Anträge der Linken (19/97) und der FDP (19/1694) und eine Beschlussempfehlung des EU-Ministerrates über die Ermächtigung zur Aufnahme von Verhandlungen über ein Übereinkommen zur Errichtung eines multilateralen Gerichtshofs (Multilateral Investment Court, MIC) für die Beilegung von Investitionsstreitigkeiten (Ratsdokument Nr. 12131 / 17). Die Sitzung unter Vorsitz von Klaus Ernst (Die Linke) beginnt um 11 Uhr im Europasaal 4.900 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin und dauert zwei Stunden.

Beschlussempfehlung des EU-Ministerrats

Ziel der EU ist es, den rechtlichen Rahmen für die Beilegung von Investitionsstreitigkeiten auf internationaler Ebene zu schaffen mit öffentlich ernannten Richtern, transparentem Verfahren und einer Berufungsinstanz. Mittelfristig sollen Schiedsgerichte nach bilateralen Verträgen der Mitgliedstsaten und die bilateralen Investitionsgerichte nach den neuen Abkommen der EU und ihrer Mitgliedstaaten, zum Beispiel zum Ceta-Freihandelsabkommen mit Kanada, zu ersetzen.

Aus Sicht Brüssels kann ein solcher Gerichtshof die Berechenbarkeit und Kohärenz von Entscheidungen über Investor-Staat-Streitigkeiten erhöhen, das Einlegen von Rechtsbehelfen gegen schiedsrichterliche Entscheidungen ermöglichen und kostengünstigere, transparente und effiziente Verfahren sowie eine Intervention Dritter, zum Beispiel Umweltverbände oder Arbeitsorganisationen, ermöglichen.

Antrag der Linken

Die Fraktion Die Linke lehnt einen eigenen Gerichtshof auf europäischer Ebene für Konflikte zwischen Investoren, Unternehmen und Staaten ab. Damit würden ausländischen Investoren und Konzernen undurchsichtige Exklusivrechte gewährt, schreibt die Fraktion. „Im Ergebnis stärkt und zementiert der MIC eine Paralleljustiz zu Lasten normaler rechtsstaatlicher Verfahren, der öffentlichen Haushalte und demokratischer Entscheidungen.“ Die Fraktion fordert daher, den EU-Entwurf zurückzuweisen. Außerdem solle die Bundesregierung belastbare Fakten vorlegen, die eine Notwendigkeit des zusätzlichen Schutzes von ausländischen Investoren und Unternehmen belegen.

Die Linke fürchtet weitere Exklusivrechte für Investoren und Unternehmen, die ohnehin seit Jahren ausgeweitet worden seien. Sie bezweifelt die Notwendigkeit eines MIC, da es keinen Nachweis für eine Diskriminierung von ausländischen Investoren und Unternehmen gegenüber heimischen Akteuren gebe. Eine Ausweitung von Schutzrechten sei daher unverantwortlich und schade der Mehrheit, so die Fraktion zur Begründung.

Antrag der FDP

Nach dem Willen der FDP soll sich die Bundesregierung für die Beibehaltung des durch internationale Verträge gesicherten Schutzes von ausländischen Investitionen einsetzen. Vor allem solle sich die Regierung auf europäischer Ebene dafür einsetzen, dass bilaterale Investitionsschutzabkommen zwischen Mitgliedstaaten und Drittländern „vollumfänglich, also einschließlich der Schiedsgerichtsklauseln, in Kraft bleiben“. Die Verhandlungen der EU-Kommission für einen Multilateralen Investitionsgerichtshof sollten unterstützt werden.

Hintergrund des Antrags ist unter anderem ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) vom März 2018, in dem eine Schiedsklausel in Investitionsschutzabkommen zwischen den Niederlanden und der Slowakei für unwirksam erklärt wurde. Aus dem Urteil sei der Schluss möglich, dass der EuGH alle Schiedsgerichtsklauseln in bilateralen Investitionsschutzverträgen zwischen EU-Mitgliedern als nicht mit dem EU-Recht vereinbar ansieht. Unklar sei zudem, welche Auswirkungen das Urteil auf Investitionsschutzverträge von EU-Mitgliedern mit Drittstaaten habe sowie auf EU-Verträge, die Investor-Staat-Schiedsgerichte als Streitbeilegungsmechanismen hätten – etwa die Energie-Charta.

„Es muss klar sein, welche Rechtslage gilt“

Die entstandene Rechtsunsicherheit drohe „insgesamt das Investitionsklima in der EU zu verschlechtern“. Denn mit diesem Urteil sei ungeklärt, inwiefern europäische Investoren, die in einem anderen europäischen Staat investieren, in Zukunft den völkerrechtlich garantierten Schutz vor staatlichen Willkürmaßnahmen in Anspruch nehmen können. Es müsse für alle Bürger in Rechtsstaaten klar sein, welche Rechtslage für sie gilt. „Ebenso muss für alle Investoren eindeutig klar sein, ob die Bestimmungen in einem Investitionsschutzvertrag weiterhin angewendet werden können und Schiedsurteile des vereinbarten Streitmechanismus durchsetzbar sind oder nicht“, erklären die Abgeordneten, für die das Urteil auch die Dringlichkeit für einen EU-weiten Rechtsrahmen zum Investitionsschutz erhöht.

Die FDP-Fraktion unterstützt in ihrem Antrag ausdrücklich das System der Investitionsschutzverträge – auch mit Regelungen über Schiedsverfahren. Ziel dieser Verträge sei es, international ein Höchstmaß an Rechtssicherheit für Investitionen zu erreichen. Auch für deutsche und besonders für mittelständische Unternehmen hätten sich diese Verträge bewährt. Es könne nicht von einem Demokratiedefizit geredet werden, denn jeder dieser Verträge müsse vom Deutschen Bundestag beziehungsweise dem Europäischen Parlament ratifiziert werden. (hle/25.05.2018)

Zeit: Mittwoch, 6. Juni 2018, 11 bis 13 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Europasaal 4.900

