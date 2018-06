Der weitere Ausbau von erneuerbaren Energien kann nach Ansicht der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen nur mit Sonderausschreibungen gesichert werden. Daher haben die Abgeordneten einen Gesetzentwurf zur Änderung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes vorgelegt (19/2108), durch den noch für 2018 eine Sonderausschreibung für 1.500 Megawatt Windenergieleistung an Land und 800 Megawatt Solarstromleistung festgeschrieben werden soll. Der Gesetzentwurf ist Gegenstand einer öffentlichen Anhörung des Ausschusses für Wirtschaft und Energie am Montag, 25. Juni 2018. Die Sitzung unter Leitung von Klaus Ernst (Die Linke) beginnt um 14 Uhr im Sitzungssaal 3.101 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin.

Gesetzentwurf der Grünen

Nach dem Willen der Grünen sollen die jährlichen Ausschreibungsmengen bei 5.000 Megawatt (Wind) beziehungsweise 3.000 Megawatt (Solar) liegen.

Die Ergebnisse bisheriger Ausschreibungen, die auf einer Gesetzesänderung aus dem Jahr 2016 fußten, seien verheerend, heißt es zur Begründung: „Der Windernergie-Ausbau an Land droht in den nächsten beiden Jahren zusammenzubrechen.“ Für die Branche und für den Klimaschutz wäre dies eine Katastrophe, so die Fraktion. (pez/18.06.2018)

Zeit: Montag, 25. Juni 2018, 14 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal 3.101

