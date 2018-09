Liveübertragung: Donnerstag, 27. September, 11.50 Uhr

Über den von der Bundesregierung eingebrachten Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung des Pflegepersonals berät der Bundestag am Donnerstag, 27. September 2018, eine Stunde lang in erster Lesung. Mitberaten werden dann auch zwei Anträge der Fraktion Die Linke, in denen sich diese ebenfalls für eine Stärkung des Personals in der Altenpflege sowie des Krankenhauspersonals einsetzen. Die Vorlagen werden im Anschluss an die Debatte im Plenum zur weiteren Beratung in die Ausschüsse überwiesen. Die Federführung soll dabei voraussichtlich der Gesundheitsausschuss übernehmen.

Gesetzentwurf der Bundesregierung

Der Gesetzentwurf der Bundesregierung zielt darauf, sowohl in den Krankenhäusern als auch in Alteneinrichtungen mehr Pflegestellen zu schaffen. So sollen unter anderem 13.000 Stellen in der stationären Altenpflege neu geschaffen und von der gesetzlichen Krankenversicherung ohne finanzielle Beteiligung der Pflegebedürftigen finanziert werden. Einrichtungen mit bis zu 40 Bewohnern erhalten eine halbe Pflegestelle, Einrichtungen mit 41 bis 80 Bewohnern eine Pflegestelle, Einrichtungen mit 81 bis 120 Bewohnern eineinhalb und Einrichtungen mit mehr als 120 Bewohnern zwei Pflegestellen zusätzlich.

Darüber hinaus sieht der Entwurf vor, dass jede zusätzliche oder aufgestockte Pflegestelle am Krankenhausbett künftig vollständig von den Kostenträgern, der gesetzlichen sowie der privaten Krankenversicherung, refinanziert wird, um die Personalausstattung in der Pflege zu verbessern. Diese Regelung soll bis zum Inkrafttreten einer grundsätz­lichen Neuregelung‎ zur Pflegepersonalkostenfinanzierung gelten.

Die Finanzierung der Pflegepersonalkosten der Krankenhäuser soll außerdem nach dem Willen der Bundesregierung ab dem Jahr 2020 auf eine neue, von den Fallpauschalen unabhängige, krankenhausindividuelle Vergütung umgestellt werden. (sas/17.09.2018)