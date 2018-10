Liveübertragung: Mittwoch, 17. Oktober, 13 Uhr

Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel (CDU) gibt am Mittwoch, 17. Oktober 2018, vor dem Bundestag eine Regierungserklärung zum Europäischen Rat am 17. und 18. Oktober 2018 in Brüssel sowie zum Asien-Europa Gipfel (ASEM) am 18. und 19. Oktober 2018 ebenfalls in Brüssel ab. Daran schließt sich die Aussprache an. (hau/13.10.2018)