Der Unterausschuss „Bürgerschaftliches Engagement“ blickt in seiner Sitzung am Mittwoch, 16. Januar 2019, auf seine Arbeit in der vergangenen 18. Wahlperiode zurück. Die Sitzung unter Vorsitz von Alexander Hoffmann (CDU/CSU) beginnt um 17 Uhr im Sitzungssaal 2.600 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin.

Anhörung mit drei Gästen

Als Ansprechpartner zur Sitzung geladen sind Willi Brase, ehemaliger SPD-Bundestagsabgeordneter und Vorsitzender des Unterausschusses „Bürgerschaftliches Engagement“ in der vergangenen Wahlperiode, Prof. Dr. Michael Hüther, stellvertretender Vorsitzender der Sachverständigenkommission zum Zweiten Engagementbericht der Bundesregierung, und Dr. Christoph Steegmans, Leiter der Unterabteilung 12 (Engagementpolitik) des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.

Mit Hilfe dieser Anhörung will der Unterausschuss Themen identifizieren, die von unveränderter Relevanz sind und die von ihm deshalb auch in dieser Wahlperiode begleitet werden sollen. (vom/09.01.2018)

Zeit: Mittwoch, 16. Januar 2019, 17 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal 2.600

Interessierte Besucher können sich bis Montag, 14. Januar, 10 Uhr, beim Sekretariat des Unterausschusses unter Angabe des Vor- und Zunamens sowie des Geburtsdatums anmelden ((E-Mail: buergerschaftliches.engagement@bundestag.de). Zum Einlass muss ein Personaldokument mitgebracht werden.

Bild- und Tonberichterstatter können sich beim Pressereferat (Telefon: 030/227-32929 oder 32924) anmelden.

Liste der geladenen Sachverständigen