Das Thema „Brexit“, also der Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union, steht im Mittelpunkt einer öffentlichen Anhörung des Ausschusses für die Angelegenheiten der Europäischen Union am Montag, 14. Januar 2019. Die Sitzung unter Vorsitz von Gunther Krichbaum (CDU/CSU) beginnt um 12 Uhr im Europasaal 4.900 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin und dauert zweieinhalb Stunden. (vom/04.01.2018)

Die Sitzung wird am Montag, 14. Januar, ab 14.30 Uhr zeitversetzt im Internet auf www.bundestag.de und auf mobilen Endgeräten übertragen.

Gesetzentwurf der Bundesregierung

Im Einzelnen geht es um den Gesetzentwurf der Bundesregierung für den Übergangszeitraum nach dem Austritt des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland aus der Europäischen Union (19/5313). Dessen Hauptziel ist es, übergangsweise Rechtsklarheit bezüglich jener Bestimmungen im Bundesrecht herzustellen, die auf die Mitgliedschaft in der Europäischen Union oder in der Europäischen Atomgemeinschaft Bezug nehmen. Zudem soll eine Regelung zugunsten von britischen und von deutschen Staatsangehörigen getroffen werden, die vor Ablauf des Übergangszeitraums in Deutschland beziehungsweise im Vereinigten Königreich einen Antrag auf Einbürgerung stellen.

„Nach allgemeinen verfahrensrechtlichen Regelungen ist die Rechtslage zum Zeitpunkt der Entscheidung über die Einbürgerung maßgeblich“, schreibt die Bundesregierung. Danach müssten Briten, die einen Einbürgerungsantrag in Deutschland stellen, grundsätzlich ihre britische Staatsangehörigkeit aufgeben und Deutsche, die die britische Staatsangehörigkeit erwerben, würden ohne vorherige Beibehaltungsgenehmigung ihre deutsche Staatsangehörigkeit verlieren, wenn die Einbürgerungsentscheidung erst nach Ablauf des Übergangszeitraums getroffen wird, auch wenn der Einbürgerungsantrag noch vor diesem Zeitpunkt gestellt wurde." Davon will die Regierung nun zugunsten der britischen und der deutschen Einbürgerungsbewerber abweichen.

Mitteilungen der Europäischen Kommission

Die Anhörung ist thematisch in zwei Blöcke geteilt. Zunächst geht es um die Vorbereitungen auf den Austritt mit einem Austrittsabkommen, anschließend um die Vorbereitungen auf einen Austritt ohne ein Austrittsabkommen. Dazu liegen Mitteilungen der Europäischen Kommission zur „Vorbereitung auf den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union am 30. März 2019“ (Ratsdokument-Nr. 11169/18) und zur „Vorbereitung auf den Ausstritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union am 30. März 2019: Ein Aktionsplan für den Notfall“ (Ratsdokument-Nr. 14272/18) vor. (vom/04.01.2019)

Zeit: Montag, 14. Januar 2019, 12 bis 14.30 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Europasaal 4.900

Interessierte Besucher können sich unter Angabe ihres Vor- und Zunamens sowie des Geburtsdatums im Sekretariat des Europaausschusses anmelden (Telefon: 030/227-34896, Fax: 030/227-30014, E-Mail: europaausschuss@bundestag.de). Zum Einlass muss ein Personaldokument mitgebracht werden.

Bild- und Tonberichterstatter können sich beim Pressereferat (Telefon: 030/227-32929 oder 32924) anmelden.

Liste der geladenen Sachverständigen