Der 1. Untersuchungsausschuss („Breitscheidplatz“) will in seiner nächsten Sitzung die Ermittlungen zum Aufenthalt des späteren radikalislamischen Attentäters Anis Amri in Nordrhein-Westfalen fortsetzen und sich ein weiteres Mal mit der Rolle des Berliner Landeskriminalamts (LKA) befassen. Dazu ist für Donnerstag, 21. Februar 2019, LKA-Chef Christian Steiof als Zeuge geladen. Aussagen sollen außerdem ein Oberstaatsanwalt aus Kleve sowie ein ehemaliger Mitbewohner Amris in der Flüchtlingsunterkunft in Emmerich. Die öffentliche Vernehmung unter Vorsitz des Abgeordneten Armin Schuster (CDU/CSU) beginnt um 12 Uhr im Europasaal 4.900 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin.

Mitbewohner Amris in Emmerich geladen

Der syrische Kurde Lokman D. war einer von zwei Mitbewohnern Amris in der Flüchtlingsunterkunft an der Emmericher Tackenweide 19, die sich im Frühherbst 2015 über Verhaltensauffälligkeiten des Tunesiers beschwerten. Er hätte bereits am 17. Januar 2019 aussagen sollen, konnte aber damals der Ladung nicht Folge leisten. So hörte der Ausschuss zunächst nur den anderen damaligen Bewerdeführer, den Syrer Mohammed J., der angab, er habe seit dem 18. August 2015 etwa einen Monat lang mit Amri in Emmerich ein Zimmer geteilt.

Amri sei seinen Mitbewohnern mit Belehrungen über die angeblich korrekte Art, den Islam zu praktizieren, auf die Nerven gegangen. Er habe auch zum Heiligen Krieg aufgerufen. Er selbst, berichtete der Zeuge, habe Amri mehrfach bei Videogesprächen mit Kämpfern des sogenannten Islamischen Staats (IS) in Syrien beobachtet. Er habe darüber einen der Betreuer in der Unterkunft informiert, Cyriaque Towenou, der zu seinem Erstaunen entgegnet habe, Amri stehe unter dem „Schutz“ des Sozialamtes, weswegen ihm die Hände gebunden seien.

Auch als der Zeuge J. seine Erlebnisse mit Amri im Juli 2016 beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) zur Sprache brachte, erfolgte keine Reaktion. Erst sechs Wochen nach dem Terroranschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz wurde er am 30. Januar 2017 von der Polizei vernommen.

Abschiebungsanordnung gegen Amri

Über Tiraden Amris, dass alle Europäer „gottlos“ seien, und verdächtige Bilder auf dem Mobiltelefon des Tunesiers wusste auch Lokman D. zu berichten. Er informierte damals die Ausländerbehörde des Kreises Kleve, die ihrerseits die Polizei in Krefeld verständigte. Dort wurde D. am 11. Dezember 2015 vom Staatsschutz vernommen.

Auch auf Grundlage der so gewonnenen Erkenntnisse beantragte das nordrhein-westfälische Landeskriminalamt im März 2016 eine Abschiebungsanordnung gegen Amri nach Paragraf 58a des Aufenthaltsgesetzes. Dieser ermächtigt oberste Landesbehörden oder das Bundesinnenministerium, einen Ausländer außer Landes zu schaffen, wenn „aufgrund einer auf Tatsachen gestützten Prognose“ zu erwarten ist, dass damit der „Abwehr einer besonderen Gefahr für die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland oder einer terroristischen Gefahr“ gedient ist.

Oberstaatsanwalt aus Kleve

Als weiteren Zeugen will der Ausschuss den Oberstaatsanwalt Dieter Hackfurth aus Kleve (Niederrhein) hören, der im Februar 2016 gegen Amri beim Amtsgericht Emmerich einen Strafbefehl wegen Diebstahls erwirkt hat. Allerdings war ihm der Beschuldigte damals nur unter dem Falschnamen „Mohammed Hassa“ bekannt.

Diesem wurde vorgeworfen, am 4. Dezember 2015 in der Küche der Flüchtlingsunterkunft Tackenweide 19 zwei Mobiltelefone der Marke Samsung A3 entwendet zu haben, die dort auf dem Kühlschrank abgelegt waren. Auf Antrag des Oberstaatsanwalts Hackfurth erließ das Gericht am 26. Februar 2016 einen Strafbefehl über 40 Tagessätze zu insgesamt 400 Euro.

„Hassa“ war identisch mit Amri

Der Betrag ging allerdings nie bei der Staatskasse ein. Der Strafbefehl erwies sich als nicht vollstreckbar, weil der Beschuldigte aus der Flüchtlingsunterkunft in Emmerich verschwunden war. Am 28. April 2016 stellte Hackfurth das Verfahren deswegen ein und schrieb den Täter zur Aufenthaltsermittlung aus. Im August 2016 teilte die Polizei mit, dass der angebliche „Hassa“ identisch war mit Amri. Für die Diebstahlssache hatte diese Erkenntnis aber keine Konsequenzen mehr.

Den Berliner LKA-Chef Steiof erwarten eindringliche Fragen der Abgeordneten zum nachträglich vielfach kritisierten Umgang seiner Behörde mit Amri. Vor dem Untersuchungsausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses hatte Steiof Ende November 2018 ausgesagt, das LKA habe damals drei Informanten geführt, die auch mit Amri in Berührung gekommen seien. Einer dieser V-Leute habe unter Berufung auf einen Vertrauten Amris berichtet, der Tunesier trage sich mit Attentatsplänen. (wid/14.02.2019)

