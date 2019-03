Der Bundeswahlausschuss entscheidet am Freitag, 15. März 2019, in öffentlicher Sitzung über die Zulassung der Wahlvorschläge von politischen Vereinigungen zur Wahl des Europäischen Parlaments am Sonntag, 26. Mai 2019. 54 politische Vereinigungen haben bis zum Ablauf der Einreichungsfrist am Montag, 4. März, 18 Uhr, Wahlvorschläge für gemeinsame Listen für alle Bundesländer eingereicht, fünf politische Vereinigungen haben Listen nur für einzelne Bundesländer eingereicht. Die Sitzung unter Vorsitz von Bundeswahlleiter Dr. Georg Thiel beginnt um 11 Uhr im Anhörungssaal 3.101 des Marie-Elisabeth-Lüders-Hauses in Berlin.

Die Sitzung wird live im Internet auf www.bundestag.de und auf mobilen Endgeräten übertragen.

Wahlvorschläge eingereicht haben (Kurzbezeichnung in Klammern):

Familien-Partei Deutschlands (FAMILIE) PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ (Tierschutzpartei) Piratenpartei Deutschland (PIRATEN) Graue Panther (Graue Panther) Die Grauen – Für alle Generationen (Die Grauen) Aktion Partei für Tierschutz – DAS ORIGINAL (TIERSCHUTZ hier!) Die deutsche Hundepartei Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP) DER DRITTE WEG (III. Weg) Arbeitnehmer und Rentner Union (ARU) Internationale Europäische Deutsche Löwen Partei (IEDLP) Partei für Freiheit Gleichheit Brüderlichkeit ( PfFGB) FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER) PAN – die Parteilosen (PAN) Deutsche Zentrumspartei - Älteste Partei Deutschlands gegründet 1870 (ZENTRUM) Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) Wählergemeinschaft für eine repräsentative Volksvertretung (LOS) DIE RECHTE – Partei für Volksabstimmung, Souveränität und Heimatschutz (DIE RECHTE) Partei für Gesundheitsforschung (Gesundheitsforschung) Allianz Deutscher Demokraten (AD-Demokraten) Die blaue Partei (Blaue #TeamPetry) Deutsche Kommunistische Partei (DKP) Die Violetten (DIE VIOLETTEN) Wohnraum-Verteidigungs-Liga (W-V-L) Volt Deutschland (Volt) Partei der Humanisten (Die Humanisten) Ab jetzt...Demokratie durch Volksabstimmung (Volksabstimmung) Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die PARTEI) Sozialistische Gleichheitspartei, Vierte Internationale (SGP) Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) Menschliche Welt (MENSCHLICHE WELT) Bündnis Grundeinkommen (BGE) PARTEI FÜR DIE TIERE DEUTSCHLAND (PARTEI FÜR DIE TIERE) Europäische Sammelbewegung für die Legalisierung und Liberalisierung von Cannabis (CANNABIS!) Neue Liberale – Die Sozialliberalen (NL) BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) Alternative für Deutschland (AfD) Demokratie in Europa (DiEM25) Freie Demokratische Partei (FDP) Ökologische Linke (ÖkoLinX) Gartenpartei (Gartenpartei) Bündnis für Innovation & Gerechtigkeit (BIG) DIE LINKE (DIE LINKE) Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz (Tierschutzallianz) Bündnis C - Christen für Deutschland (Bündnis C) LigaPLUS (Liga+) V-Partei³ - Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer (V-Partei³) LKR Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD) Bayernpartei (BP) Europäische Partei LIEBE (LIEBE) Feministische Partei DIE FRAUEN (DIE FRAUEN) UNABHÄNGIGE für bürgernahe Demokratie (UNABHÄNGIGE) Demokratie DIREKT! (DIE DIREKTE!)

Fünf politische Vereinigungen haben Listen für einzelne Länder eingereicht:

Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) in allen Ländern außer Bayern Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (CSU) in Bayern Sozialliberale Demokratische Partei (SLDP) in Hamburg Unu-Tero-Partio (Eine-Erde-Partei) (UTOPIO) in Berlin dieKlimaretter (dieKlimaretter) in Baden-Württemberg

Mitglieder des Bundeswahlausschusses

Dem elfköpfigen Bundeswahlausschuss gehören neben dem Bundeswahlleiter dessen Stellvertreterin Dr. Sabine Bechtold sowie folgende, vom Bundeswahlleiter berufene Mitglieder an: Beisitzer: Prof. Dr. Michael Brenner (CDU), Hartmut Geil (Bündnis 90/Die Grünen), Petra Kansy (CDU), Georg Pazderski (AfD), Bianca Rabl (CSU), Dr. Johannes Risse (SPD, Jörg Schindler (Die Linke), Dr. Cornelie Sonntag-Wolgast (SPD). Als Richterinnen und Richter am Bundesverwaltungsgericht sind der Vorsitzende Richter Jürgen Vormeier und die Richterin Dr. Kirsten Kuhlmann Mitglieder des Bundeswahlausschusses.

Stellvertretende Beisitzerinnen und Beisitzer sind Dr. Peter Dany (CDU), Emily May Büning (Bündnis 90/Die Grünen), Dr. Detlef Gottschalck (CDU), Hans-Holger Malcomeß (AfD), Florian Bauer (CSU), Thomas Nothke (SPD), Kerstin Pohnke (Die Linke) und Monika Zeeb (SPD. Als Richterinnen und Richter am Bundesverwaltungsgericht sind Richter Dr. Peter Martini und Richterin Dr. Silke Wittkopp stellvertretende Mitglieder des Bundeswahlausschusses.

Frist für Beschwerden

Am 15. März läuft die Frist ab für die Zurücknahme oder Änderung eines Wahlvorschlags und für die Beseitigung von Mängeln des Wahlvorschlags, die seine Gültigkeit nicht berühren. Zugleich ist der 15. März der früheste Termin für die Erteilung von Wahlscheinen.

Beschwerde gegen die Entscheidung des Bundeswahlausschusses, mit der ein Wahlvorschlag ganz oder teilweise abgelehnt wird, kann letztmalig am Dienstag, 19. März, beim Bundeswahlausschuss eingelegt werden. Auch ist der 19. März der letzte Tag für die Einlegung einer Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht gegen die Entscheidung des Bundeswahlausschusses, einen Wahlvorschlag wegen fehlenden Wahlvorschlagsrechts zurückzuweisen. Bis zu einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, die spätestens am Donnerstag, 4. April, getroffen werden muss, ist die Entscheidung des Bundeswahlausschusses „gehemmt“.

Eintragung in das Wählerverzeichnis

Montag, 8. April, ist der letzte Tag für die öffentliche Bekanntmachung über die zugelassenen Listen für die einzelnen Länder und über die zugelassenen gemeinsamen Listen für alle Länder durch den Bundeswahlleiter. Letzter Tage für die Benachrichtigung der Wahlberechtigten über ihre Eintragung ins Wählerverzeichnis ist Sonntag, der 5. Mai. Bis zu diesem Tag können Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden (Deutsche im Ausland), diesen Antrag stellen. Bis zum 4. Mai können auch wahlberechtigte Bürger der Europäischen Union die Eintragung in das Wählerverzeichnis beantragen. Schließlich können EU-Bürger bis zu diesem Tag auch beantragen, nicht im Wählerverzeichnis geführt zu werden.

Von Montag, 6. Mai, bis Freitag, 10. Mai, besteht die Möglichkeit, Einsicht in das Wählerverzeichnis zu nehmen und Einspruch wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses einzulegen. Donnerstag, der 16. Mai, ist der letzte Tag für die Zustellung der Entscheidung über die Einsprüche gegen die Richtigkeit des Wählerverzeichnisses.

Vorläufiges Wahlergebnis

Samstag, der 18. Mai, ist der letzte Tag, um Beschwerde an den Kreiswahlleiter, in kreisfreien Städten an den Stadtwahlleiter, gegen die Entscheidung der Gemeindebehörde über Einsprüche gegen die Richtigkeit der Wählerverzeichnisse einzulegen. Letzter Tag für die Entscheidung des Kreiswahlleiters oder des Stadtwahlleiters über Beschwerden gegen die Entscheidung der Gemeindebehörde über Einsprüche gegen das Wählerverzeichnis ist Mittwoch, der 22. Mai. Wahlscheine können noch bis Freitag, 24. Mai, 18 Uhr, beantragt werden.

Die Wahllokale sind am Wahlsonntag, 26. Mai, in der Regel von 8 bis 18 Uhr geöffnet. In besonderen Fällen und bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung können noch bis 15 Uhr Wahlscheine beantragt werden. Bis spätestens 18 Uhr müssen die Wahlbriefe bei der zuständigen Stelle eingegangen sein. Nach 18 Uhr wird das vorläufige Wahlergebnis ermittelt, festgestellt und bekanntgegeben. Der Bundeswahlleiter gibt das vorläufige Wahlergebnis für Deutschland frühestens dann bekannt, wenn die Wahl in dem EU-Mitgliedstaat, dessen Wähler in dem Wahlzeitraum als letzte wählen, abgeschlossen ist.

Endgültiges Wahlergebnis

Am Montag, 27. Mai, stellen die Kreis- und Stadtwahlausschüsse in öffentlicher Sitzung das endgültige Ergebnis in den Kreisen und kreisfreien Städten mit. Die Landeswahlausschüsse ermitteln das endgültige Ergebnis im Land ebenfalls in öffentlicher Sitzung. Auch der Bundeswahlausschuss stellt in öffentlicher Sitzung das endgültige Ergebnis im Wahlgebiet fest. Der Bundeswahlleiter benachrichtigt die Gewählten. Er gibt das endgültige Wahlergebnis im Wahlgebiet sowie die Verteilung der Sitze auf die einzelnen Wahlvorschläge sowie die im Wahlgebiet gewählten Bewerber bekannt.

Freitag, der 26. Juli, ist der letzte Tag für die Einspruchsmöglichkeit gegen die Gültigkeit der Wahl beim Deutschen Bundestag durch jeden Wahlberechtigten, die Landeswahlleiter, den Bundeswahlleiter und den Präsidenten des Deutschen Bundestages.

Rund 5,2 Millionen Erstwähler

Nach einer ersten Schätzung des Statistischen Bundesamtes sind in Deutschland rund 60,8 Millionen Deutsche und rund 3,9 Millionen weitere EU-Bürger wahlberechtigt, davon 33,2 Millionen Frauen und 31,6 Millionen Männer. Deutschland wird künftig mit 96 Abgeordneten im Europaparlament vertreten sein. Die Gesamtzahl der Abgeordneten wird sich von derzeit 751 auf 705 verringern, wenn Großbritannien die Europäische Union verlässt.

Etwa 3,9 Millionen junge Menschen aus der Bundesrepublik können sich erstmals an einer Europawahl beteiligen. Darunter sind rund 1,8 Millionen deutsche Erstwählerinnen und 1,9 Millionen deutsche Erstwähler sowie etwa 200.000 nichtdeutsche EU-Bürger und EU-Bürgerinnen.

Drei-Prozent-Sperrklausel verfassungswidrig

Der Zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts hatte in seinem am 26. Februar 2014 verkündeten Urteil entschieden, dass die seit Oktober 2013 in der Bundesrepublik geltende Drei-Prozent-Sperrklausel für den Einzug von Parteien ins Europaparlament gegen die Grundsätze der Wahlrechtsgleichheit und der Chancengleichheit der Parteien verstößt.

Die der Sperrklausel zugrunde liegende Vorschrift des Paragrafen 2 Absatz 7 des Europawahlgesetzes wurde für nichtig erklärt (Aktenzeichen 2 BvE 2 / 13, 2 BvE 5 / 13, 2 BvE 6 / 13, 2 BvE 7 / 13, 2 BvE 8 / 13, 2 BvE 9 / 13, 2 BvE 10 / 13, 2 BvE 12 / 13, 22 BvR 2220 / 13, 2 BvR 2221 /13, 2 BvR 2238 / 13). (vom/07.03.2019)

Zeit: Freitag, 15. März 2014, 11 Uhr

Ort: Berlin, Marie-Elisabeth-Lüders-Haus, Anhörungssaal 3.101

Interessierte Zuhörer sollten sich möglichst bis Mittwoch, 13. März 2019, 18 Uhr, unter Angabe des Namens, Vornamens und Geburtsdatums beim Bundeswahlleiter anmelden (E-Mail: besucher@bundeswahlleiter.de). Zum Einlass muss ein Personaldokument mitgebracht werden.

Bild- und Tonberichterstatter können sich beim Pressereferat (Telefon: 030/227-32929 oder 32924) anmelden.