Liveübertragung: Donnerstag, 14. März, 17.20 Uhr

Die AfD-Fraktion will die Amtszeit des Bundeskanzlers begrenzen. Ein entsprechender von der Fraktion angekündigter Gesetzentwurf soll am Donnerstag, 14. März 2019, erstmals durch den Bundestag beraten werden. Der aktuell noch nicht vorliegende Entwurf soll im Anschluss an die 45-minütige Debatte zur weiteren Beratung an die Ausschüsse überwiesen werden. Derzeit ist noch strittig ob der Ausschuss für Inneres und Heimat oder der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz die Federführung übernehmen. (hau/28.02.2019)