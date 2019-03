Liveübertragung: Donnerstag, 14. März, 10.05 Uhr

„Fair Play in der digitalen Wirtschaft herstellen“ lautet der Titel eines Antrags der FDP-Fraktion (19/8264), über den der Bundestag am Donnerstag, 14. März 2019, eine Stunde lang erstmals berät. Der Antrag soll anschließend zur federführenden Beratung an den Wirtschaftsausschuss überwiesen werden. Abgestimmt wird über einen Antrag der Grünen für faire digitale Märkte (19/1852), der darauf abzielt, Wettbewerb und Datenschutz sicherzustellen. Dazu liegt eine Beschlussempfehlung des Wirtschaftsausschusses vor (19/4777 Buchstabe b).

Antrag der FDP

Die Liberalen fordern die Bundesregierung auf, Regelungen vorzulegen, um einen fairen Wettbewerb der digitalen Plattformen herzustellen und Monopolisierungs- und Konzentrationstendenzen entgegenzuwirken. So sollten etwa das Erschweren des Plattformwechsels oder des Multihomings als kartellrechtlich relevantes Verhalten angesehen werden. Missbräuchliches Verhalten digitaler Plattformen, durch das ein Monopol entstehen kann, sei zu verhindern. Durch eine Senkung der Interventionsschwelle sollten wettbewerblich negative Nertzwerkeffekte aufgebrochen werden, verlangt die Fraktion.

Darüber hinaus empfiehlt sie, kartellrechtliche Verfahren zu beschleunigen und den Bundestag, berechtigte Verbände und Unternehmen in die im September 2018 von der Bundesregierung eingesetzte „Kommission Wettbewerbsrecht 4.0“ einzubinden. Im Wettbewerb mit den großen Digitalkonzernen sollten die deutschen Start-ups und Unternehmen gestärkt werden, etwa durch Erleichterungen bei der Gründung oder der Beschaffung von Wagniskapital.

Antrag der Grünen

Die Grünen halten eine Überarbeitung des Wettbewerbsrechts und eine Sicherung des Datenschutzes für unerlässlich, um in digitalen Märkten faire Wettbewerbsbedingungen durchzusetzen und die Aufsichtsbehörden für diese Herausforderungen zu wappnen.

Die Bundesregierung wird unter anderem aufgefordert, in digitalen Märkten Wettbewerb zu stärken, indem die Betreiber von digitalen Vertriebsplattformen für Anwendungssoftware zur Neutralität verpflichtet werden, Regeln zur Datenportabilität in Deutschland ohne Abstriche umgesetzt werden und das Bundeskartellamt Ermittlungs- und Sanktionsbefugnisse bei Verstößen gegen Normen aus dem wirtschaftlichen Verbraucherrecht erhält. (vom/13.03.2019)