Liveübertragung: Mittwoch, 13. März, 14 Uhr

Im Anschluss an die Regierungsbefragung folgt am Mittwoch, 13. März 2019, die Fragestunde, für die eineinhalb Stunden angesetzt sind. Vertreter der Bundesministerien beantworten im Plenum schriftlich eingereichte Fragen von Abgeordneten, die getrennt nach Ressortzuständigkeiten aufgerufen werden. Anders als bisher sind für die Fragestunde nur 90 Minuten statt wie bisher zwei Stunden angesetzt, nachdem der Bundestag am 21. Februar 2019 die Geschäftsordnung geändert und dabei die Dauer der Fragestunde verkürzt hatte. Im Gegenzug wurde die Dauer der Regierungsbefragung von 35 Minuten auf eine Stunde verlängert. (eis/28.02.2019)