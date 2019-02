Liveübertragung: Donnerstag, 14. März, 12.15 Uhr

Über einen Gesetzentwurf der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (19/964), in dem ein Aus für Urananreicherung und Brennelementherstellung in Deutschland bis spätestens Ende 2022 gefordert wird, stimmt der Bundestag am Donnerstag, 14. März 2019, ab. Dazu sowie zu einem Antrag der Fraktion Die Linke (19/2520) hat der Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit eine Beschlussempfehlung (19/8040) vorgelegt. In einer weiteren Beschlussempfehlung (19/8039) geht es um einen Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zur Abschaltung der belgischen Reaktoren Tihange 2 und Doel 3 (19/6107). In erster Lesung beraten und im Anschluss an die einstündige Debatte in den federführenden Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit zur Weiterberatung überwiesen werden sollen von der Linksfraktion und den Grünen angekündigte Anträge, in denen an den Unfall im japanischen Atomkraftwerk Fukushima erinnert wird.

Grüne fordern Ende der Urananreicherung

Zur Begründung ihres Gesetzentwurfs verweist die Fraktion auf den in Deutschland bereits beschlossenen Atomausstieg zum 31. Dezember 2022. Dieser beziehe sich aber nur auf Kraftwerke und nicht auf die Anreicherung von Uran beziehungsweise die Herstellung von Brennelementen.

Da auch von diesen Betrieben atomare und chemotoxische Risiken ausgingen, müsse der Betrieb beendet werden, schreiben die Grünen. Zudem dienten die Produkte aus solchen Anlagen „dem Betrieb von grenznahen ausländischen Atomkraftwerken, deren Betriebsrisiken auch Menschen in Deutschland und die Umwelt betreffen“.

Linke gegen Export von Uranbrennstoff

Die Bundesregierung soll einen Gesetzentwurf zur Stilllegung von Anlagen zur Kernbrennstoffversorgung vorlegen, fordert die Fraktion Die Linke in ihrem Antrag (19/2520). Außerdem soll der Export von Uranbrennstoff für Atomreaktoren im Ausland zukünftig untersagt werden können.

Bislang sind eine Urananreicherungsanlage in Gronau und eine Brennelementfabrik in Lingen vom Atomausstieg ausgenommen. Die Fabriken belieferten jedoch weltweit Atomkraftwerke und stellten deren Weiterbetrieb sicher, so Die Linke in der Begründung des Antrags. Eine Stilllegung der Fabriken sei darum eine konsequente und glaubwürdige Fortsetzung der Politik zum Ausstieg aus der Atomenergie.

Aus für belgische Atomreaktoren gefordert

Die Grünen fordern, die umstrittenen belgischen Atomreaktoren Tihange 2 und Doel 3 abzuschalten. In einem Antrag verlangt die Fraktion von der Bundesregierung, deren frühere Forderung, die beiden Reaktoren zumindest vorübergehend abzuschalten, beizubehalten.

Mit Blick auf den von den Grünen ebenfalls kritisch beäugten AKW-Neubau Flamanville 3 in Frankreich dürfe sich die Bundesregierung zudem nicht auf den „Verweis nationaler Zuständigkeiten“ zurückziehen. Stattdessen soll die Bundesregierung nach Auffassung der Grünen „in kohärenter Art und Weise Regelverstöße bei europäischen Reaktoren“ öffentlich benennen. (scr/hau/28.02.2019)