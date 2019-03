Für eine „Ost-Quote“ in Bundesbehörden setzt sich die Fraktion Die Linke ein. Über ihren Antrag mit dem Titel „Ost-Quote in Bundesbehörden durchsetzen – Grundgesetz achten“ (19/8013) sowie einen Antrag der AfD-Fraktion mit dem Titel „Bundesbehörden in die neuen Länder verlagern“ (19/8279) hat der Bundestag am Freitag, 15. März 2019, erstmals beraten. Nach einstündiger Debatte wurden die Anträge zur federführenden Beratung an den Innenausschuss überwiesen.

Antrag der Linken

Die Linke schreibt, auch 30 Jahre nach dem Mauerfall gebe es kaum Ostdeutsche an der Spitze von Justiz, Wirtschaft oder Hochschulen. In den Verwaltungen der obersten Bundesbehörden wie beispielsweise den Bundesministerien seien sie extrem unterrepräsentiert. Artikel 36 Absatz 1 Satz 1 des Grundgesetzes enthalte den Grundsatz der proportionalen föderalen Parität, dem zufolge Beamtinnen und Beamte aus allen Ländern in angemessenem Verhältnis zu verwenden sind. Eine solch starke Unterrepräsentation, wie sie bei Beamtinnen und Beamten aus den ostdeutschen Bundesländern gemessen an deren Bevölkerungszahlen vorliege, widerspreche dem Grundgesetz-Ziel des Länderproporzes, heißt es in dem Antrag.

Die strukturelle westdeutsche Dominanz trage zu Verdrossenheit in Ostdeutschland bei. Es sei höchste Zeit, dass die im Grundgesetz verlangte Quote für Beamtinnen und Beamte aus Ostdeutschland und weiteren unterrepräsentierten Bundesländern umgesetzt wird. Die Bundesregierung solle einen Regelungsvorschlag vorlegen, der den in Art. 36 Satz 1 des Grundgesetzes verlangten Länderproporz umsetzt und auf Angestellte des Bundes überträgt.

Antrag der AfD

Die AfD fordert die Bundesregierung auf, bestehende Bundesbehörden in die fünf neuen Bundesländer zu verlagern und zukünftig neue Bundesbehörden vorrangig dort zu errichten, um eine repräsentativere Verteilung herzustellen und strukturschwache Regionen zu stärken.

Dadurch entstünden nicht nur Arbeitsplätze, sondern auch Infrastruktur und regionale Wirtschaftskreisläufe. Darüber hinaus würde durch die lokale Etablierung von wichtigen Institutionen des Bundes das Vertrauen der Bürger in die demokratischen Institutionen, den Behördenapparat und die Identität mit dem Staat gefördert, heißt es zur Begründung. (vom/hau/15.03.2019)