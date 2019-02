Liveübertragung: Mittwoch, 13. März, 13 Uhr

In der Regierungsbefragung wird zu Beginn der Sitzung ein Mitglied der Bundesregierung die Abgeordneten des Bundestages, am Mittwoch, 13. März 2019, über einen Beschluss informieren, den das Bundeskabinett in der vorhergehenden Sitzung gefasst hat. Im Anschluss können die Abgeordneten auch Fragen zu anderen Themen der Kabinettssitzung stellen. Für die Regierungsbefragung sind erstmals 60 Minuten angesetzt, nachdem der Bundestag am 21. Februar 2019 die Geschäftsordnung geändert und die Dauer der Regierungsbefragung von 35 auf 60 Minuten verlängert hatte. (eis/28.02.2019)