Liveübertragung: Donnerstag, 21. März, 11 Uhr

Der Bundestag berät am Donnerstag, 21. März 2019, erstmalig über Anträge der AfD und der FDP zur Grundsteuer. Die AfD fordert darin eine „Abschaffung der Grundsteuer“ (19/8556), die FDP verlangt, dass die Grundsteuer nicht zu einem „Bürokratiemonstrum“ werden dürfe (19/8544). Anschließend sollen die Vorlagen zur federführenden Beratung in den Finanzausschuss überwiesen werden.

Antrag der AfD

Die AfD verlangt in ihrem Antrag, die Grundsteuer abzuschaffen und den Kommunen den Einnahmeausfall aus der Grundsteuer zu ersetzen. Die Grundsteuer werde sowohl von Wohneigentümern, Mietern und dem Gewerbe für die Betriebsgrundstücke bezahlt. Über den Wegfall der Steuer könnten alle Bürger und Unternehmen entlastet werden, was auch der Mietpreisexplosion in den Großstädten entgegenwirken würde, schreibt die AfD.

Die Steuermindereinnahme von rund 14 Milliarden Euro für Städte und Gemeinden könnten mit einem erhöhten Anteil aus der Lohn- und Einkommensteuer ersetzt werden, heißt es weiter. Zur Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung will die AfD den Gemeinden ein Hebesatzrecht auf ihren Anteil an der Einkommensteuer für natürliche Personen einräumen. Die Bürger würden so nach dem Einkommen und der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit belastet.

Antrag der FDP

Die FDP fordert die Bundesregierung in ihrem Antrag auf, bürokratische Belastungen bei der Grundsteuerreform zu minimieren, die Reform aufkommensneutral vorzunehmen, ein rein flächenbasiertes Modell einzuführen, wobei einerseits der Grund und Boden und andererseits die Gebäudenutzfläche in die Bewertung mit einfließen. Modelle, die sich auf Baukosten beziehen oder mit komplizierten Bewertungsfragen verbunden sind, sollten nicht angewendet werden, so die FDP.

Bei der Reform sei auch darauf zu achten, dass unterschiedliche Nutzungen wie Wohnen oder Gewerbe in die Bewertung einfließen können. In der Betriebskostenverordnung solle die Behandlung der Grundsteuer nicht geändert werden, die Umlagemöglichkeit der Grundsteuer vom Vermieter auf die Mieter solle also beibehalten werden. (sas/vom/20.03.2019)