Die Linksfraktion fordert die Bundesregierung in einem Antrag (19/1005) dazu auf, einen Gesetzentwurf zur Beseitigung der Lohndiskriminierung einzubringen. Der Bundestag hat den Antrag am Freitag, 16. März 2018, zusammen mit einem Antrag von Bündnis 90/Die Grünen (19/1192) erstmals im Bundestag beraten und nach dreiviertelstündiger Debatte zur federführenden Beratung an den Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend überwiesen.

Antrag der Linken

In der Vorlage weist die Linksfraktion darauf hin, dass Frauen in Deutschland noch immer durchschnittlich 21 Prozent weniger verdienten als Männer. Deutschland sei damit „Schlusslicht in der Europäischen Union“ – lediglich in Tschechien und Estland sei der „Gender Pay Gap“ noch größer. Angesichts dessen fordert die Linksfraktion, dass der Auskunftsanspruch über die betriebliche Entlohnung für alle Beschäftigten unabhängig von der Größe des Betriebs gelten müsse. Zudem müssten Klauseln in Arbeitsverträgen, die Beschäftigten Stillschweigen über ihr Entgelt vorschreiben, für nichtig erklärt werden.

Ebenso müssten alle privaten und öffentlichen Arbeitgeber ab 25 Beschäftigten verpflichtet werden, regelmäßig die Entgeltgleichheit auf der Grundlage eines mit dem EU-Recht übereinstimmenden Instrumentariums geprüft werden. Um einen effektiven Rechtsschutz gegen Entgeltdiskriminierung zu gewähren, soll nach den Vorstellungen der Linksfraktion ein Verbandsklagerecht eingeführt werden. Verstöße gegen ein solches Entgeltgleichheitsgesetz müssten mit Geldbußen von bis zu 500.000 Euro geahndet werden können, heißt es in dem Antrag.

Antrag der Grünen

Der Antrag der Grünen hat zum Ziel, Entgeltdiskriminierung zu verhindern und ein Verbandsklagerecht einzuführen. Die Fraktion weist darauf hin, dass Beschäftigte in Betrieben mit in der Regel mehr als 200 Mitarbeitern bei demselben Arbeitgeber nach dem Entgelttransparenzgesetz Auskunft über die Entgeltsrukturen in ihem Betieb verlangen und herausfinden können, ob sie gerecht bezahlt werden. 60 Prozent der Frauen stehe der Auskunftsanspruch aber nicht zu, da diese in Betreiben mit wengier als 200 Beschäftigten arbeiteten.

Im Einzelnen wollen die Grünen das Entgelttransparenzgesetz daher erweitern und mehr Frauen einen Zugang zum individuellen Auskunftsanspruch eröffnen. Außerdem sollen der Betriebsrat, eine im Betrieb vertretene Gewerkschaft oder ein anerkannter Verband gegen einen Arbeitgeber klagen können, um feststellen zu lassen, dass er gegen das Entgeltgleichheitsgebot verstoßen hat. Der Betriebsrat, die Gewerkschaft oder der Verband müssten dabei nicht selbst in ihren Rechten verletzt sein, betont die Fraktion. Eine Klage solle aber nur zulässig sein, wenn es sich um einen systematischen Verstoß gegen das Entgeltgleichheitsgebot handelt. (hau/vom/16.03.2018)