Liveübertragung: Mittwoch, 20. März, 14.05 Uhr

Als zweiter Tagesordnungspunkt wird in der Plenarsitzung am Mittwoch, 20. März 2019, die einstündige Regierungsbefragung aufgerufen, in der mindestens ein Mitglied der Bundesregierung sich den Fragen der Abgeordneten stellt. Vorgesehen ist, dass der Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur, Andreas Scheuer (CDU/CSU), dem Parlament die gewünschten Auskünfte erteilt. (vom/16.03.2019)