Liveübertragung: Donnerstag, 21. März, 9 Uhr

Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel (CDU) gibt zu Beginn der Sitzung am Donnerstag, 21. März 2019, eine Regierungserklärung zum Europäischen Rat ab, der am 21. und 22. März 2019 in Brüssel stattfindet. Für die Erklärung der Kanzlerin und die Debatte im Anschluss stehen insgesamt zwei Stunden zur Verfügung.

Im Mittelpunkt der Frühjahrstagung steht laut der Tagesordnung des Europäischen Rates neben der Beratung über den Brexit insbesondere die Stärkung der wirtschaftlichen Basis der EU. Darüber hinaus wollen die Staats- und Regierungschefs der EU-Mitgliedstaaten mit EU-Ratspräsident Donald Tusk sowie EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker über Themen wie den Klimawandel, das bevorstehende Gipfeltreffen mit China und Möglichkeiten zur Bekämpfung von Desinformation im Internet beraten. (sas/16.03.2019)