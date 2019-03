Der Bundestag hat am Donnerstag, 21. März 2019, erstmalig über einen Antrag der FDP-Fraktion mit dem Titel „Vorsorgestruktur ausbauen – Ehrenamt in Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe stärken“ (19/8541) beraten. Die Vorlage wurde zur federführenden Beratung an den Ausschuss für Inneres und Heimat überwiesen.

„Handlungsfähigkeit des Bundes gewährleisten“

Die FDP fordert unter anderem, im Rahmen der Katastrophenhilfe die unmittelbare Handlungsfähigkeit des Bundes zu gewährleisten, indem eine Reserve an Ressourcen auf Bundesebene eingerichtet wird, die unabhängig vom neuen Konzept der zivilen Verteidigung des Bundesinnenministeriums ist. Die Reserve solle Material-, Lebensmittel- und Medikamentenreserven für 50.000 Personen sowie für den Betrieb von eigenständigen, ortsunabhängigen Betreuungseinrichtungen mit einer Gesamtkapazität von 15.000 Personen und einer Betriebsphase von drei Monaten einzurichten. Stromaggregate, Kraftstoff und Trinkwasseraufbereitungsanlagen sollen vorgehalten werden.

Darüber hinaus müsse ein Konzept für die Risiko- und Krisenkommunikation entwickelt werden, das eine Informationsvermittlung über analoge und digitale Medien im Krisenfall gewährleistet. Auch müsse die Breitbandausbildung durch den Ausbau des Angebots von Erste-Hilfe-Kursen an öffentlichen Einrichtungen gefördert werden. Alle Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben sollen nach dem Willen der FDP in den geplanten Messengerdienst für die Sicherheitsbehörden des Bundes einbezogen werden. (sas/21.03.2019)