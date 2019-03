Mit den Kosten der Unterkunft in der Grundsicherung setzt sich der Ausschuss für Arbeit und Soziales in einer öffentlichen Anhörung am Montag, 18. März 2019, auseinander. Dazu haben die FDP-Fraktion (19/7030) und die Fraktion Die Linke (19/6526) Anträge vorgelegt. Die Sitzung unter Vorsitz von Dr. Matthias Bartke (SPD) beginnt um 13.30 Uhr im Sitzungssaal 4.800 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin.

Antrag der FDP

Die FDP-Fraktion möchte die Berechnung der Kosten der Unterkunft in der Grundsicherung vereinfachen. In ihrem Antrag kritisiert sie den hohen Aufwand kritisiert, den Jobcenter durch die derzeitigen Regelungen hätten. Außerdem seien diese Berechnungen einer der häufigsten Klagegründe gegen die Entscheidungen der Jobcenter.

Die Fraktion fordert die Bundesregierung deshalb auf, einen Gesetzentwurf vorzulegen, der unter anderem eine stärkere Pauschalierung von Leistungen der Unterkunft und Heizung umsetzt, aber besonderen Einzelfällen dennoch gerecht werden soll. Außerdem sollen die Kommunen mehr Rechtssicherheit bei der Berechnung der Pauschalbeträge oder der Kostenobergrenzen erhalten, indem unbestimmte Rechtsbegriffe wie „angemessen“ vermieden oder klar definiert werden. Ferner müsse es eine Vorgabe geben für das Verhältnis der Bestands- und Angebotsmieten bei der Berechnung und eine Festlegung darüber, wie Vergleichsräume für die Berechnung der Obergrenzen zu bilden seien, schreibt die Fraktion.

Antrag der Linken

Die Fraktion Die Linke fordert in ihrem Antrag (19/6526), die Kosten der Unterkunft im Arbeitslosengeld-II-Bezug existenzsichernd zu gestalten. Der massive Mietanstieg der vergangenen Jahre belaste arme Haushalte bis hin zu Haushalten mit mittlerem Einkommen.

Die Übernahme der Wohnkosten sei derzeit unzureichend gesetzlich geregelt, obwohl Wohnen zum verfassungsrechtlich geschützten Existenzminimum gehöre, schreibt die Fraktion. Deshalb verlangt sie, dass die Bundesregierung einen Gesetzentwurf vorlegt, der die Wohnkostenlücke im Zweiten und Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB II und SGB XII) schließt. (che/11.03.2019)

Zeit: Montag, 18. März 2019, 13.30 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal 4.800

