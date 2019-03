Die deutsche humanitäre Hilfe im Ausland in den Jahren 2014 bis 2017 steht im Mittelpunkt einer öffentlichen Anhörung des Ausschusses für Menschenrechte und humanitäre Hilfe am Mittwoch, 20. März 2019. Dazu liegt ein Bericht der Bundesregierung vor (19/5720). Die Sitzung unter Vorsitz von Gyde Jensen (FDP) beginnt um 15 Uhr im Sitzungssaal E 600 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin und dauert drei Stunden.

Die Sitzung wird live im Internet auf www.bundestag.de und auf mobilen Endgeräten übertragen.

Weltweit der zweitgrößte bilaterale Geber

Deutschland hat sich im Jahre 2017 zum weltweit zweitgrößten bilateralen Geber humanitärer Hilfe entwickelt, schreibt die Regierung in ihrem Bericht. Die Mittel für humanitäre Hilfe seien von 416 Millionen Euro im Jahre 2014 auf 1,76 Milliarden Euro im Jahr 2017 gestiegen. Regionale Schwerpunkte der deutschen humanitären Hilfe seien der Nahe Osten und Afrika, wobei die Syrien-Krise sowie die Hungerkrisen in Afrika besonders im Fokus stünden. Besondere Aufmerksamkeit werde der humanitären Hilfe in Flucht- und Vertreibungssituationen geschenkt. Daneben blieben humanitäre Katastrophenvorsorge sowie humanitäres Minen- und Kampfmittelräumen wichtige Schwerpunkte des deutschen Engagements.

Die Bundesregierung weist darauf hin, dass der weltweite humanitäre Bedarf seit 2014 stark gewachsen und zugleich die Finanzierungslücke im Hilfssystem der Vereinten Nationen (VN) größer geworden sei. So sei der von den VN ermittelte Bedarf von 16,8 Milliarden US-Dollar (2014) auf 23,5 Milliarden US-Dollar (2017) angestiegen. Zum Ende des Berichtszeitraums seien 135,7 Millionen Menschen weltweit auf humanitäre Hilfe angewiesen gewesen. Die bereitgestellten Mittel der Staaten wüchsen aber nicht in gleichem Maße wie die weltweiten Bedarfe wachsen: „Waren 2014 noch 63,7 Prozent des von den VN ermittelten, weltweiten prioritären humanitären Bedarfs gedeckt, so sank dieser Anteil bis 2017 auf nur noch 50,6 Prozent. Immer mehr Menschen in Not bekommen also keine oder nur unzureichende Hilfe", schreibt die Bundesregierung. (ahe/15.03.2019)

Zeit: Mittwoch, 20. März 2019, 15 bis 18 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal E 600

