Das westliche Verteidigungsbündnis der Nato (Organisation des Nordatlantikvertrages, North Atlantic Treaty Organization) ist am Donnerstag, 4. April 2019, 70 Jahre alt geworden. Aus diesem Grund hatten CDU/CSU und SPD einen gemeinsamen Antrag mit dem Titel „70 Jahre NATO – Das Rückgrat der Euroatlantischen Sicherheit stärken“ (19/8940) vorgelegt, der mit 325 Ja-Stimmen gegen 245 Nein-Stimmen nach einem sogenannten „Hammelsprung“ aufgrund zunächst unklarer Mehrheitsverhältnisse angenommen wurde..

Mit den Stimmen der Fraktionen von CDU/CSU, SPD, FDP, AfD und Bündnis 90/Die Grünen wurde der Antrag der Linken mit dem Titel „70 Jahre NATO – Aufrüstung und Kriegspolitik beenden“ (19/8964) abgelehnt. Ebenfalls abgelehnt wurde mit dem Votum der Regierungsfraktionen, der AfD, der Linken und Bündnis 90/Die Grünen ein Antrag der FDP mit dem Titel „Ein klares Bekenntnis zur NATO – Das transatlantische Sicherheitsbündnis für die Zukunft stärken und weiterentwickeln“ (19/8954). Ebenfalls stimmte das Parlament mit den Stimmen von CDU/CSU, AfD, FDP und der Fraktion Die Linke gegen den Antrag von Bündnis 90/Die Grünen mit dem Titel „70 Jahre NATO“ (19/8979).

Antrag von CDU/CSU und SPD

In dem beschlossenen Antrag der Koalitionsfraktionen wird die Bundesregierung aufgefordert, sich für einen größtmöglichen Zusammenhalt und Einigkeit im Bündnis als Beitrag zur Aufrechterhaltung und Stärkung der regelbasierten internationalen Ordnung einzusetzen und transatlantische Lastenteilung weiterhin glaubwürdig umzusetzen. Die Regierung soll sich weiterhin zu den Vereinbarungen in der Nato bekennen und dem Zielkorridor der Vereinbarungen in der Nato folgen, um einen wichtigen Beitrag zur fairen Lastenteilung im Bündnis zu leisten.

Die Zusammenarbeit und Integration wollen die Fraktionen ambitioniert vorantreiben und dabei verstärkt auf die Standardisierung sowie die bessere Interoperabilität setzen. Ebenso soll die Regierung weiterhin substanzielle Beiträge zur Stärkung der kollektiven Verteidigung der Nato leisten und dabei als Rahmennation zur Stärkung des europäischen Pfeilers der Nato Schlüsselfähigkeiten für die Partner zur Verfügung stellen.

Antrag der FDP

Die FDP wollte, dass sich die Bundesregierung uneingeschränkt zur Nato und ihren Werten und Zielen bekennt und alle eingegangenen Pflichten als Nato-Mitglied einhält. Die zugesagten Nato-Fähigkeitsziele seien zu erfüllen, Lücken zu schließen und langfristig sei anzustreben, dass drei Prozent des Bundeshaushalts für Äußeres, Verteidigung und Entwicklungszusammenarbeit ausgegeben werden.

Zusammen mit den Nato-Staaten sollte eine Strategie für den Umgang mit China entwickelt werden, hieß es weiter. Im Bündnis und gegenüber Russland sollte die Regierung sich für die Wiederbelebung eines Dialogs über konventionelle Rüstungskontrolle in Europa einsetzen.

Antrag der Linken

Die Linke forderte die Bundesregierung auf, die nukleare Teilhabe zu beenden, den Abzug der US-Atomwaffen aus Deutschland einzuleiten und die Bundesrepublik durch den Beitritt zum Atomwaffenverbotsvertrag für atomwaffenfrei zu erklären. Ebenso sollte der Austritt der Bundesrepublik aus den militärischen Strukturen der Nato erklärt werden. Die militärischen Infrastrukturen der Nato und ihrer Verbündeten wie die US-Luftwaffenbasis Ramstein, das Nato-Hauptquartier in Ulm und den Awacs-Flughafen in Geilenkirchen wollte die Fraktion schließen.

Schließlich sollte sich die Regierung für die Auflösung der Nato und ihre Ersetzung durch ein kollektives Sicherheitssystem in Europa unter Einbeziehung Russlands, das Abrüstung als zentrales Ziel hat, einsetzen.

Antrag der Grünen

Die Grünen forderten die Bundesregierung in ihrem Antrag auf, ihr politisches Gewicht zu nutzen, um Verstöße von Bündnispartnern gegen Völkerrecht und die Grundwerte der Nato klar zu benennen und auf Konsequenzen zu dringen. Eine Erhöhung der Verteidigungshaushalte auf zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts sei abzulehnen. Die Lastenteilung im Bündnis sollte nicht nur durch konkrete Beiträge, sondern durch eine besser aufeinander abgestimmte Planung und den Abbau von Dopplungen von Waffen und Material verbessert werden. Auch sollte sich das Bündnis wieder auf seine Verteidigung konzentrieren.

Die Grünen wollten ferner, dass die Nato konkrete Beiträge wie das Air Policing (Luftraumüberwachung) oder die rotierende Präsenz im Baltikum zur Rückversicherung leistet. Geklärt werden müsste das Zusammenspiel von Nato und EU und dafür notwendiger Schnittstellen und Kommunikationswege. Im Übrigen sollte sich die Regierung für konventionelle sowie nukleare Abrüstung einsetzen, indem sie unter anderem für den Abzug der US.-amerikanischen Atomwaffen aus Deutschland und Europa und für eine klare Abkehr von den Modernisierungsplänen und für neue Abrüstungsinitiativen eintritt. (vom/vst/04.04.2019)