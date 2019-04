Liveübertragung: Freitag, 5. April, 15.10 Uhr

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen interessiert sich für die „Haltung der Bundesregierung zur Lockerung des Rüstungsexportstopps an die am Jemenkrieg beteiligten Staaten“ und hat zu diesem Thema eine Aktuelle Stunde verlangt, die am Freitag, 5. April 2019, als letzter Tagesordnungspunkt aufgerufen wird. (vom/02.04.2019)