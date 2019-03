Liveübertragung: Donnerstag, 4. April, 15.30 Uhr

In erster Lesung berät der Bundestag am Donnerstag, 3. April 2019, den von der Bundesregierung angekündigten Gesetzentwurf „für mehr Sicherheit in der Arzneimittelversorgung“. Außerdem diskutiert wird in der 45-minütigen Debatte ein von der AfD-Fraktion angekündigter Antrag mit dem Titel „Alle Arzneimittel auf die krebserregende Verunreinigung von N-Nitrosodimethylamin untersuchen“.

Die Fraktion Die Linke hat ebenfalls Initiativen angekündigt. Sowohl der Antrag mit dem Titel: „Gute und wohnortnahe Arzneimittelversorgung erhalten – Versandhandel mit rezeptpflichtigen Arzneimitteln verbieten“ als auch der Antrag mit dem Titel: „Streichung der Importförderklausel für Arzneimittel“ liegt derzeit noch nicht vor. Sämtliche Vorlagen sollen im Anschluss an die Debatte zur weiteren Beratung an den federführenden Gesundheitsausschuss überwiesen werden.

Verschreibungspflichtige Arzneimittel durch Heilpraktiker

Laut dem Regierungsentwurf soll der Bund künftig bei Arzneimittelrückrufen und den Kontrollen der Hersteller in Drittstaaten mehr Befugnisse bekommen. Auch die Arzneimitteltherapie soll im Sinne der Patientensicherheit verbessert werden. Dazu soll unter anderem der Rahmen für die Herstellung und Abgabe von Krebsarzneimitteln durch Apotheken deutlich verschärft und die Herstellung von verschreibungspflichtigen Arzneimitteln durch Heilpraktiker nur noch in Ausnahmefällen erlaubt werden.

Außerdem ist eine Regelung geplant, wonach für die Versicherten künftig die Zuzahlung entfällt, wenn ein Arzneimittel wegen Qualitätsmängeln zurückgerufen wird. Krankenkassen sollen in diesen Fällen einen Regressanspruch gegenüber dem Pharmaunternehmen geltend machen können. Für die Patienten soll künftig der Zugang zu biotechnologisch hergestellten Arzneimitteln, deren Patent abgelaufen ist (sogenannte Biosimilars) verbessert werden. Außerdem enthält der Gesetzentwurf einen Fahrplan zur Einführung des elektronischen Rezepts. (hau/25.03.2019)