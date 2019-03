Liveübertragung: Donnerstag, 4. April, 11.10 Uhr

Der Bundestag berät am Donnerstag, 3. April 2019, über das Vorhaben der Bundesregierung, im Zusammenhang mit der Registrierung von Asylsuchenden in Deutschland den Datenaustausch zwischen einzelnen Behörden zu verbessern. Grundlage dafür ist ein von der Bundesregierung angekündigter Entwurf für ein „Zweites Datenaustauschverbesserungsgesetz“. Nach 45-minütiger Beratung soll der Entwurf an die mitberatenden Ausschüsse, unter Federführung des Innenausschusses, überwiesen werden.

Nutzungsmöglichkeiten des Ausländerzentralregisters

Ziel des Gesetzentwurfs ist laut Bundesregierung die weitere Verbesserung der Registrierung und des Datenaustauschs zu aufenthalts- und asylrechtlichen Zwecken. Mit dem Entwurf sollen die Nutzungsmöglichkeiten des Ausländerzentralregisters (AZR) weiterentwickelt werden, um die Aufgaben, die nach der Verteilung von Asyl- und Schutzsuchenden auf die Länder und Kommunen bestehen, effizienter organisieren und steuern zu können.

Daneben sollen Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit sowie zur besseren Steuerung der freiwilligen Ausreise und Rückführung umgesetzt werden. Der Gesetzentwurf enthält auch Regelungen zur Verbesserung der Registrierung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern. (hau/25.03.2019)