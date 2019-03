Die Enquete-Kommission „Berufliche Bildung in der digitalen Arbeitswelt“ wird sich in ihrer öffentlichen Anhörung am Montag, 1. April 2019, unter der Leitung des Vorsitzenden Dr. Stefan Kaufmann (CDU/CSU) mit dem Thema „Wie tickt die junge Generation in puncto Beruf?“ befassen. Die Sitzung beginnt um 13 Uhr im Sitzungssaal E 200 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin und dauert drei Stunden.

Die Sitzung wird live im Parlamentsfernsehen, im Internet auf www.bundestag.de und auf mobilen Endgeräten übertragen.

Junge Menschen sollen zu Wort kommen

Nachdem die Enquete-Kommission sich in einer Reihe von Sitzungen über die verschiedenen Initiativen der Bundesregierung zum Thema berufliche Bildung unterrichtet, Einschätzungen zur Veränderung der Arbeitswelt durch die Digitalisierung eingeholt und nach erfolgreichen Bildungssystemen bei den europäischen Nachbarn erkundigt hat, sollen am 1. April die jungen Menschen selbst zu Wort kommen.

Junge Menschen (Generation „Y“ und „Z“) sind in der deutschen Bildungsdiskussion oft ein „blinder Fleck“. Dabei sind sie es, die Berufswahlentscheidungen treffen; daher möchte die Enquete-Kommission ihre Kriterien kennenlernen: Wie ist die Einstellung der jungen Menschen zum Thema Beruf? Was sind ihre Erwartungen an den Beruf? Gibt es „den“ jungen Menschen oder sind unterschiedliche Einstellungen zu erkennen? Welche Kriterien sind aus der Sicht Jugendlicher und junger Erwachsener entscheidend für die Attraktivität eines Berufs? Welche Rolle spielen Reputation, Gehalt, Work-Life Balance, Hierarchien, Aufstiegsoptionen und Teamatmosphäre? Wie entwickelten sich die Ausbildungspräferenzen in den letzten Jahrzehnten und aus welchen Gründen?

Wissenschaftliche Untersuchungen, moderierte Gesprächsrunde

Für die Anhörung sollen nicht nur wissenschaftliche Untersuchungen wie die Sinus-Jugendstudie und die Shell-Studie vorgestellt, sondern auch zwei Vertreter der jungen Generation befragt werden: die

Auszubildendenvertreterin Magdalena Krüger, stellvertretende Vorsitzende der Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) von Hilton Hotels München , Mitglied im Landes- und Bundesjugendausschuss der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG), Mitglied des Betriebsrates, und

, Mitglied im Landes- und Bundesjugendausschuss der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG), Mitglied des Betriebsrates, und Matthias Weingärtner, Schüler an einer beruflichen Oberschule und Absolvent einer Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann, außerdem Generalsekretär der Ständigen Konferenz der Landesschülervertretungen der Länder in der Bundesrepublik Deutschland.

Das Gespräch wird von Dr. Annalisa Schnitzler vom Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB), Autorin der im Februar erschienenen Studie „Abi und dann?“, moderiert werden. Durch dieses Format, das für die Enquete-Kommissionen eher ungewöhnlich ist, will die Kommission junge Menschen mit ihren persönlichen Erfahrungen und Einschätzungen zum Berufsbildungssystem zu Wort kommen lassen. (vom/27.03.2019)

Zeit: Montag, 1. April 2019, 13 bis 16 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal E 200

Interessierte Besucher können sich im Sekretariat der Enquete-Kommission unter Angabe des Vor- und Zunamens sowie des Geburtsdatums (E-Mail: enquete.bb@bundestag.de, Fax: 030/227-36278). Zum Einlass muss ein Personaldokument mitgebracht werden.

Bild- und Tonberichterstatter können sich beim Pressereferat (Telefon: 030/227-32929 oder 32924) anmelden.

Liste der geladenen Sachverständigen