Die Kinderkommission des Bundestages befasst sich in einem öffentlichen Expertengespräch am Mittwoch, 3. April 2019, mit dem Thema „Geburtssituation“. Drei Sachverständige werden dazu Stellungnehmen. Die Sitzung unter Vorsitz von Susann Rüthrich (SPD) beginnt um 16 Uhr im Sitzungssaal 2.200 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin. Die sechsköpfige Kinderkommission ist ein Unterausschuss des Ausschusses für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. (vom/29.03.2019)

Zeit: Mittwoch, 3. April 2019, 16 Uhr

Ort: Belin, Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal 2.200

Interessierte Besucher können sich beim Sekretariat der Kinderkommission (Telefon: 030/227-30551, Fax: 030/227-36055, E-Mail: kinderkommission@bundestag.de) unter Angabe des Vor- und Zunamens sowie des Geburtsdatums anmelden. Zum Einlass muss ein Personaldokument mitgebracht werden.

Bild- und Tonberichterstatter können sich beim Pressereferat (Telefon: 030/227-32929 oder 32924) anmelden.

Liste der geladenen Sachverständigen

Prof. Dr. med. Sven Hildebrandt, Facharzt und Professor für Frauenheilkunde und Geburtshilfe; ehemaliger Präsident der Internationalen Gesellschaft für prä- und perinatale Psychologie und Medizin (International Society for pre- and perinatal Psychology and Medicine, ISPPM)

Franziska Kliemt, Bundeskoordinatorin der Bundeselterninitiative Mother Hood e. V.

Prof. Dr. Klaus Vetter, ehemaliger Chef der Geburtshilfe im Vivantes Klinikum Berlin-Neukölln; ehemaliger Präsident der Deutschen Gesellschaft für Psychosomatische Medizin und Ärztliche Psychotherapie (DGPM)