In seiner nächsten Sitzung will sich der 1. Untersuchungsausschuss („Breitscheidplatz“) den Bemühungen des Bundeskriminalamts (BKA) um den Terrorverdächtigen und Rauschgifthändler Bilel ben Ammar widmen, einen engen Vertrauten des Attentäters Anis Amri. Ben Ammar hatte den Abend vor dem Terroranschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz im Dezember 2016 gemeinsam mit Amri in einem Restaurant verbracht. Als Zeugen geladen sind vier BKA-Beamte, von denen zwei allerdings nur hinter verschlossenen Türen aussagen dürfen. Die öffentliche Vernehmung unter Vorsitz von Armin Schuster (CDU/CSU) beginnt am Donnerstag, 4. April 2019, um 12 Uhr im Europasaal 4.900 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin.

„Kontaktperson einer Kontaktperson“

Im Fokus des Interesses steht ein Ermittlungsvorgang, den das BKA 2015 unter dem Codenamen „Eisbär“ geführt hat. Er richtete sich gegen drei in Berlin lebende Tunesier, die im Verdacht standen, einen Sprengstoffanschlag vorzubereiten.

Ben Ammar galt in diesem Zusammenhang als „Nachrichtenmittler“, dessen Kommunikation abgeschöpft wurde, um Informationen über die eigentlich Verdächtigen zu gewinnen, Amri als „Kontaktperson einer Kontaktperson“, nämlich Ben Ammars.

„Eisbär“ und „Lacrima“

In öffentlicher Sitzung soll darüber Kriminalhauptkommissarin Karin van Elkan berichten. Zwei weitere Zeugen, die Beamten C. und D., die damals für die Betreuung der V-Leute zuständig waren, darf der Ausschuss der Brisanz ihres Tätigkeitsfeldes wegen nur vertraulich befragen.

„Eisbär“ stand in Zusammenhang mit einem anderen damaligen Projekt des BKA, dem Gefahrenabwehr-Vorgang „Lacrima“. Dabei ging es um sieben Tunesier, die im Oktober 2014 nach Deutschland eingereist waren, um hier ein Attentat zu verüben. Angeleitet wurden sie durch den deutschen Islamfanatiker Dennis Cuspert, der damals in Syrien im Dienst des sogenannten Islamischen Staates (IS) stand. Seit Februar 2015 hatte das BKA den Freundeskreis im Blick.

Datteln und Rosenwasser

Dabei ergab die Telefonüberwachung, dass am 8. Juli 2015 ein bis dahin Unbekannter, der Tunesier Sabrou S., mit Cuspert fernmündlich Kontakt aufnahm. Seine Beobachtung führte die Fahnder zu zwei weiteren Tunesiern und zu der Feststellung, dass sich das Trio unter anderem über den Plan austauschte, einen Koffer mit Sprengstoff aus Tunesien nach Deutschland zu schleusen.

Am 26. November 2015 stürmten Beamte des Berliner Landeskriminalamtes (LKA) mehrere Unterkünfte, nahmen Verdächtige fest und stellten den Koffer sicher. Dessen Inhalt bestand freilich aus Datteln und Rosenwasser. Der Ermittlungsvorgang „Eisbär“ endete ohne greifbares Ergebnis.

Erster Hinweis auf den späteren Attentäter

Immerhin erbrachte die Überwachung des „Nachrichtenmittlers“ Ben Ammar einen ersten Hinweis auf den späteren Breitscheidplatz-Attentäter. In einem abgehörten Telefonat erwähnte Ben Ammar, dass er seinen Freund „Anis“ in Dortmund besuchen wolle. Dieser war für BKA und Berliner LKA bis dahin ein unbeschriebenes Blatt gewesen. Als Polizeibeamte im Dezember 2015 Ben Ammar einen Besuch abstatteten, trafen sie ihn in der Gesellschaft eines jungen Mannes, der sich als Ägypter namens Ahmed al Masri vorstellte, und bei dem es sich um Amri handelte.

Im Zusammenhang mit diesen Ermittlungen erkundigte sich das BKA am 23. Dezember 2015 erstmals bei den italienischen Behörden nach Amri, der vier Jahre in Italien hinter Gittern verbracht hatte. Anhand von Fotos, die aus Italien übermittelt worden waren, gelang es dem BKA am 29. Dezember 2015 erstmals, den angeblichen „Al Masri“ mit seinem korrekten Namen Anis Amri zu identifizieren.

An den „Eisbär“-Ermittlungen beteiligt

Ebenfalls zur Person Ben Ammars will der Ausschuss einen vierten BKA-Zeugen befragen, Kriminaldirektor Dominik Glorius. Er war an den „Eisbär“-Ermittlungen beteiligt ebenso wie an der Besonderen Aufbauorganisation (BAO) „City“, die nach dem Anschlag am 19. Dezember 2016 den Spuren des Attentäter in Berlin nachging.

Dabei kam es zu einer Vernehmung Ben Ammars, über die der Ausschuss von Glorius Genaueres zu erfahren hofft, ebenso wie über die Frage, warum der Amri-Vertraute dann im Februar 2017 ziemlich plötzlich nach Tunesien abgeschoben wurde. Deutsche Beamte sind ihm dorthin noch nachgereist, um ihn ein weiteres Mal zu befragen.

Agent des marokkanischen Geheimdienstes

In jüngsten Presseberichten ist Ben Ammar eine Rolle als Agent des marokkanischen Geheimdienstes und Mittäter Amris zugeschrieben worden. Er soll nach dem Anschlag dessen Flucht gedeckt und dabei mit einem Kantholz einen Mann niedergeschlagen haben, der bis heute im Koma liegt.

Zutreffend ist, dass bei den Rettungsarbeiten nach dem Attentat ein Helfer eine schwere Kopfverletzung erlitt. Die Thesen über die Verwicklung Ben Ammars ließen sich bislang indes nicht erhärten. (wid/27.03.2019)

Zeit: Donnerstag, 4. April 2019, 12 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Europasaal 4.900

Interessierte Besucher können sich im Sekretariat des Untersuchungsausschusses bis Mittwoch, 30. September, 13 Uhr, unter Angabe des Vor- und Zunamens sowie des Geburtsdatums und Geburtsorts anmelden (E-Mail: 1.untersuchungsausschuss@bundestag.de, Fax: 030/227-30084). Zum Einlass muss ein Personaldokument mitgebracht werden.

Bild- und Tonberichterstatter können sich beim Pressereferat (Telefon: 030/227-32929 oder 32924) anmelden.

