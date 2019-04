Liveübertragung: Freitag, 12. April, 10.40 Uhr

Der Bundestag debattiert am Freitag, 12. April 2019, erstmalig über Anträge der FDP-Fraktion mit dem Titel „Innovation und Chancen nutzen – Innovationsprinzip bei Gesetzgebung und behördlichen Entscheidungen einführen“ (19/9224) und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen mit dem Titel „Vorsorgeprinzip als Innovationstreiber“ (19/9270). Für die Aussprache im Plenum steht eine Stunde zur Verfügung, bevor die Vorlagen zur weiteren Beratung an die Ausschüsse überwiesen werden.

Beim FDP-Antrag ist offen ist, ob die Federführung beim Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung liegen wird oder beim Ausschuss für Inneres und Heimat. Der Antrag der Grünen soll federführend im Umweltausschuss beraten werden.

Antrag der FDP

Die FDP fordert die Bundesregierung auf, die Gemeinsame Geschäftsordnung der Bundesministerien (GGO) zu ändern und das Programm „Digitale Verwaltung 2020“ zu erweitern, um das Innovationsprinzip in allen Verfahren der Bundesgesetzgebung zu installieren. In der GGO will die Fraktion die Regelung zu den Gesetzesfolgen konkretisieren.

Gesetzesfolgen umfassen beabsichtigte Wirkungen und unbeabsichtigte Nebenwirkungen. Nach Meinung der Liberalen muss dargestellt werden, welche langfristigen Wirkungen ein Vorhaben hat. Die Darstellung der voraussichtlichen Gesetzesfolgen müsse auch Chancen und Risiken abwägen, die sich aus dem Regelungsvorhaben ergeben, um die potenziellen Auswirkungen auf die Innovationsfähigkeit Deutschlands hinreichend zu berücksichtigen.

Antrag der Grünen

Die Grünen wollen von der Bundesregierung eine Klarstellung, dass das Vorsorgeprinzip an sich und sein Verfassungsrang auf EU-Ebene nicht infrage gestellt werden dürfen und es somit eindeutig über einfacher Gesetzgebung steht. Als Innovationsmotor einer nachhaltigen Entwicklung solle es gestärkt werden.

Die Regierung solle darüber hinaus Innovationen fördern, die zur nachhaltigen Lösung der großen gesellschaftlichen und ökologischen Herausforderungen beitragen, die Verbraucherrechte wahren und Mensch und Umwelt eine gute Zukunft ermöglichen. In internationalen Handelsabkommen solle es als umfassendes Prinzip verankert werden, heißt es in dem Antrag. (vom/sas/10.04.2019)