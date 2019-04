Liveübertragung: Donnerstag, 11. April, 12.50 Uhr

Der Bundestag befasst sich am Donnerstag, 11. April 2019, erstmalig mit einem Antrag der Fraktion Die Linke mit dem Titel „Ein System für alle – Privatversicherte in gesetzliche Krankenversicherung überführen“ (19/9229). Mitberaten wird dann auch ein Antrag der AfD-Fraktion mit dem Titel „Wettbewerb in der privaten Krankenversicherung stärken – Altersrückstellungen bei Anbieterwechsel mitnehmen lassen“ (19/9233). Für die Debatte im Plenum steht eine Stunde zur Verfügung. Beide Vorlagen sollen anschließend zur federführenden Beratung in den Gesundheitsausschuss überwiesen werden.

Antrag der Linken

Die Linke fordert die Bundesregierung unter anderem auf, die private Krankenversicherung ab einem bestimmten Stichtag auf medizinisch nicht notwendige Zusatzversicherungen zu begrenzen. Alle privat Krankenversicherten sollen per Gesetz zu gesetzlich Versicherten werden, die Versicherungspflichtgrenze solle abgeschafft werden.

Die staatliche Beihilfe des Bundes solle zu einem Arbeitgeberbeitrag in der gesetzlichen Krankenversicherung werden. Die Alterungsrückstellungen in den Bilanzen der privaten Krankenversicherung will die Fraktion auflösen. Für Beschäftigte in der privaten Krankenversicherung will sie sozialverträgliche Übergänge schaffen.

Antrag der AfD

Die AfD fordert in ihrem Antrag, gesetzlich sicherzustellen, dass alle in der privaten Krankenversicherung Versicherten bei einem Anbieterwechsel ihre Altersrückstellungen zum neuen Anbieter mitnehmen können.

Die Höhe der dem Gesundheitszustand entsprechenden Altersrückstellungen lasse sich berechnen, schreibt die Fraktion. Eine Stärkung des Wettbewerbs nutze den Versicherten. Bisher seien Versicherte häufig an einen Anbieter gebunden, auch wenn die Prämien stark steigen. Privatversicherte müssten diese Möglichkeit erhalten. Außerdem sei eine Zunahme der Dynamik auf dem Markt der privaten Krankenversicherungen durch Neueintritte von Anbietern zu erwarten, die nicht mehr nur um Neu-, sondern auch um Bestandskunden konkurrieren, was auch die Wirtschaftlichkeit verbessern dürfte, heißt es in dem Antrag.

(sas/10.04.2019)