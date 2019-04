Liveübertragung: Donnerstag, 11. April, 11 Uhr

Der Bundestag debattiert am Donnerstag, 11. April 2019, über einen Antrag der AfD-Fraktion mit dem Titel „Target-Forderungen unabhängig vom Fortbestand des Euros besichern“ (19/9232). Für die Aussprache im Plenum steht eine Stunde zur Verfügung. Strittig ist, ob der Antrag federführend im Haushaltsausschuss oder im Finanzausschuss beraten werden soll.

Anwachsende Targetforderungen

Die AfD schreibt, das Target-2-System sei das wichtigste Zahlungsverkehrssystem für Überweisungen innerhalb der Eurozone. Die sogenannten Targetsalden erfassten dabei die Nettogeldzuflüsse und -abflüsse eines Landes in diesem System. Positive Targetsalden entstünden immer dann, wenn mehr Überweisungen aus Staaten der Eurozone in ein bestimmtes Land stattfinden als umgekehrt.

Ende März 2019 hätten die Targetforderungen der Bundesbank bei 941 Milliarden Euro gelegen, was über 50 Prozent ihrer Bilanzsumme entspreche. Das Anwachsen zeige, dass die Zahlungsbilanzen in der Eurozone aus den Fugen geraten seien. Ungefähr 1.300 Milliarden Euro seien seit 2009 von südeuropäischen in nordeuropäische Länder geflossen, davon mehr als 900 Milliarden Euro nach Deutschland.

Sicherheiten für nationale Zentralbanken

Die Fraktion fordert die Bundesregierung unter anderem auf, sich in Verhandlungen auf EU-Ebene dafür einzusetzen, dass das Targetsystem so ausgestaltet wird, dass nationalen Zentralbanken mit Targetverbindlichkeiten werthaltige marktfähige Sicherheiten zunächst auf die Europäische Zentralbank (EZB) übertragen werden und die EZB diese Sicherheiten wiederum anteilig auf die nationalen Zentralbanken mit Targetforderungen überträgt.

Sollten die Vermögensgegenstände im Eigentum einer nationalen Zentralbank nicht ausreichen, um ihre Targetverbindlichkeiten zu besichern, so sollten bis zum vollen Ausgleich aller Targetsalden Sicherheiten aus den Refinanzierungsgeschäften der Geschäftsbanken zunächst auf die EZB und anschließend auf die nationalen Zentralbanken mit Targetforderungen übertragen werden, heißt es in dem Antrag. (vom/sas/10.04.2019)