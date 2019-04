Mit dem Wertpapierhandel an Börsen und der damit in Zusammenhang stehenden EU-Prospektverordnung hat sich der Bundestag am Donnerstag, 14. März 2019, befasst. Den Abgeordneten lag dazu ein Gesetzentwurf der Bundesregierung „zur weiteren Ausführung der EU-Prospektverordnung und zur Änderung von Finanzmarktgesetzen“ (19/8005) vor. Der Entwurf wurde zur weiteren Beratung an die Ausschüsse, unter Federführung des Finanzausschusses, überwiesen.

Drittländerregelung für Großbritannien

Der Gesetzentwurf sieht unter anderem vor, dass – im Falle des Brexits – durch Änderung des Pfandbriefgesetzes Großbritannien in den Kreis der sogenannten Drittländer (Japan, Kanada, Schweiz, Vereinigte Staaten von Amerika; nur ordentliche Deckung Hypothekenpfandbriefe auch Australien, Neuseeland, Singapur) aufgenommen werden kann, „in denen taugliche Deckungswerte belegt sein dürfen“.

Was die EU-Prospektverordnung angeht, so wird geregelt, dass die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) als zuständige Behörde im Sinne der EU-Prospektverordnung bestimmt wird und damit weiterhin für die Prospektgenehmigung zuständig bleibt. Sie soll nach den Vorstellungen der Bundesregierung die zur Wahrung ihrer Aufgaben nach der EU-Prospektverordnung erforderlichen Befugnisse erhalten, wozu das Wertpapierprospektgesetz und für einige Befugnisse – insbesondere im Zusammenhang mit Handelseinschränkungen und -aussetzungen – auch das insoweit sachnähere Wertpapierhandelsgesetz geändert werden. Die Bußgeldtatbestände des Wertpapierprospektgesetzes und des Wertpapierhandelsgesetzes sollen angepasst werden, „um sowohl Verstöße gegen die EU-Prospektverordnung als auch gegen die einschlägigen nationalen Bestimmungen angemessen sanktionieren zu können“. (hau/14.03.2019)