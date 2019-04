In erster Lesung hat der Bundestag am Donnerstag, 4. April 2019, den Gesetzentwurf der Bundesregierung „für mehr Sicherheit in der Arzneimittelversorgung“ (19/8753) erstmals beraten. Außerdem wurde ein Antrag der AfD-Fraktion mit dem Titel „Alle Arzneimittel auf die krebserregende Verunreinigung von N-Nitrosodimethylamin untersuchen“ (19/8988) diskutiert.

Die Fraktion Die Linke hatte einen Antrag mit dem Titel „Gute und wohnortnahe Arzneimittelversorgung erhalten – Versandhandel mit rezeptpflichtigen Arzneimitteln verbieten“ angekündigt und einen weiteren mit dem Titel „Streichung der Importförderklausel für Arzneimittel“ (19/8962) vorgelegt, von denen der erstgenannte allerdings wieder von der Tagesordnung abgesetzt wurde. Die Vorlagen wurden im Anschluss zur federführenden Beratung an den Gesundheitsausschuss überwiesen.

Verschreibungspflichtige Arzneimittel durch Heilpraktiker

Laut Regierungsentwurf soll der Bund künftig bei Arzneimittelrückrufen und den Kontrollen der Hersteller in Nicht-EU-Staaten mehr Befugnisse bekommen. Auch die Arzneimitteltherapie soll im Sinne der Patientensicherheit verbessert werden. Dazu soll unter anderem der Rahmen für die Herstellung und Abgabe von Krebsarzneimitteln durch Apotheken deutlich verschärft und die Herstellung von verschreibungspflichtigen Arzneimitteln durch Heilpraktiker nur noch in Ausnahmefällen erlaubt werden.

Außerdem ist eine Regelung geplant, wonach für die Versicherten künftig die Zuzahlung entfällt, wenn ein Arzneimittel wegen Qualitätsmängeln zurückgerufen wird. Krankenkassen sollen in diesen Fällen einen Regressanspruch gegenüber dem Pharmaunternehmen geltend machen können. Für die Patienten soll künftig der Zugang zu biotechnologisch hergestellten Arzneimitteln, deren Patent abgelaufen ist (sogenannte Biosimilars) verbessert werden. Außerdem enthält der Gesetzentwurf einen Fahrplan zur Einführung des elektronischen Rezepts.

Antrag der AfD

Die AfD fordert von der Bundesregierung einen Gesetzentwurf, mit dem sichergestellt wird, dass von den pharmazeutischen Unternehmen alle Rückstellmuster aller noch in der Laufzeit befindlichen Chargen aller in Deutschland in Verkehr gebrachten Arzneimittel auf Verunreinigungen mit Nitrosaminen untersucht und die Ergebnisse innerhalb von drei Monaten den Überwachungsbehörden vorgelegt werden.

Zur Begründung heißt es, die Verunreinigung von Arzneimitteln mit unterschiedlichen Wirkstoffen (mit verschiedenen Nitrosaminen) können nicht mehr als unerwartet bezeichnet werden. Eine Untersuchung auf Nitrosamine müsse deshalb erfolgen. Die Verunreinigung können bei den Qualitätskontrollen erkannt werden. Diese Untersuchungen müssten zeitnah durchgeführt werden.

Die Fraktion verweist auf einen europaweiten Rückruf valsartanhaltiger Arzneimittel ab dem 4. Juli 2018. Betroffen gewesen seien alle Chargen von Arzneimitteln, deren Wirkstoff Valsartan (Blutdrucksenker) vom chinesischen Hersteller Zhejiang Huahai Pharmaceutical stammte. Der Hersteller habe im Rahmen einer Untersuchung seines Produkts eine Verunreinigung mit N-Nitrosodimethylamin (NDMA) festgestellt.

Antrag der Linken

Die Linke fordert die Bundesregierung in ihrem Antrag auf, per Gesetz die Streichung der Importförderklausel im Fünften Buch Sozialgesetzbuch (SGB V) vorzusehen, so wie dies auch in dem Entwurf des Gesetzes für mehr Sicherheit in der Arzneimittelversorgung ursprünglich vorgesehen gewesen sei. Apotheken werde gesetzlich vorgeschrieben, in einem gewissen Umfang preisgünstigere Arzneimittel abzugeben, die aus dem Ausland importiert werden. Diese seien im Wesentlichen gleich zu dem verordneten Originalarzneimittel und besäßen oft die gleiche Zulassung.

Diese Importförderklausel habe jedoch inzwischen an Bedeutung verloren und sei inhaltlich überholt. Das Deutsche Arzneiprüfungsinstitut gehe für 2017 von Einsparungen durch Importarzneimittel in Höhe von etwa drei Promille der gesamten Arzneimittelausgaben der Krankenkassen aus. Dem geringen Einsparpotenzial stünden große Nachteile gegenüber, neben dem bürokratischen Aufwand für Apotheken, Arztpraxen und Großhandel vor allem Risiken beim Patientenschutz. (hau/04.04.2019)