Erneut beschäftigt sich die Kinderkommission des Bundestages mit der Geburtssituation in Deutschland. In einem öffentlichen Expertengespräch am Mittwoch, 10. April 2019, wird es um das Thema „Frühchen vor, während und nach der Geburt“ gehen. Die Sitzung unter dem Vorsitz von Susann Rüthrich (SPD) beginnt um 16 Uhr im Sitzungssaal 2.200 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin. Der öffentliche Teil der Sitzung wird etwa eine Stunde in Anspruch nehmen.

Einschätzungen zum Thema wird sich das Gremium von Barbara Mitschdörfer, Vorstandsvorsitzende des Bundesverbands „Das frühgeborene Kind“ sowie von Prof. Dr. Mario Rüdiger, Leiter der Abteilung Neonatologie im Universitätsklinikum Carl Gustav Carus in Dresden, einholen. (ste/05.04.2019).

Zeit: Mittwoch, 10. April 2019, 16 bis 17 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal 2.200

Interessierte Besucher können sich beim Sekretariat der Kinderkommission (Telefon: 030/227-30551, Fax: 030/227-36055, E-Mail: kinderkommission@bundestag.de) unter Angabe des Vor- und Zunamens sowie des Geburtsdatums anmelden. Zum Einlass muss ein Personaldokument mitgebracht werden.

Bild- und Tonberichterstatter können sich beim Pressereferat (Telefon: 030/227-32929 oder 32924) anmelden.

Liste der geladenen Sachverständigen

Barbara Mitschdörfer, Vorstandsvorsitzende des Bundesverbands „Das frühgeborene Kind“ e. V.

