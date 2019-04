Liveübertragung: Donnerstag, 9. Mai, 9 Uhr

Der Bundestag berät am Donnerstag, 9. Mai 2019, den von der Bundesregierung angekündigten Gesetzentwurf „zur nachhaltigen Stärkung der personellen Einsatzbereitschaft der Bundeswehr“. Ebenso wie der von der AfD Fraktion angekündigte Antrag mit dem Titel „Paragraf 30c Soldatengesetz ersatzlos streichen – Wöchentliche Rahmendienstzeit in der Bundeswehr flexibilisieren“ soll der Gesetzentwurf nach einstündiger Debatte zur federführenden Beratung an den Verteidigungsausschuss überwiesen werden.

Das Dienstrecht soll flexibilisiert werden

Das Vorhaben der Bundesregierung zielt darauf ab, die Bundeswehr als Arbeitgeber attraktiver zu machen. Dazu soll das Dienstrecht der Soldatinnen und Soldaten flexibilisiert werden. Sie sollen leichter Berufssoldaten werden können. Das gilt laut Regierung vor allem für dringend benötigte Spezialisten in der Laufbahn der Fachunteroffiziere.

Zeitsoldaten sowie freiwillig Wehrdienstleistende sollen in der Rentenversicherung besser abgesichert werden. Das solle auch für Reservisten gelten. Zudem ist beim Zugang zur gesetzlichen Krankenversicherung eine Härtefallregelung vorgesehen.

AfD will Paragraf 30c des Soldatengesetzes streichen

In dem von der AfD-Fraktion angeführten Paragraf 30c des Soldatengesetzes ist die Arbeitszeit der Soldaten geregelt. Die regelmäßige Arbeitszeit der Soldaten beträgt laut Gesetz grundsätzlich wöchentlich 41 Stunden. In der Vorlage sind auch Ausnahmen geregelt. (hau/16.04.2019)