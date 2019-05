„Rückabwicklung von Finanzhilfen für Griechenland wegen Nichterfüllung und Nichtbeachtung der Kreditkonditionen“ hat die AfD-Fraktion einen Antrag (19/9961) betitelt, den der Bundestag am Freitag, 10. Mai 2019, nach erster Aussprache zur federführenden Beratung an den Haushaltsausschuss überwiesen hat.

Antrag der AfD

Die AfD fordert die Bundesregierung auf, die ihrer Ansicht nach mangelhafte Umsetzung der Kreditauflagen Griechenlands und damit die Nichterfüllung der Voraussetzungen für die Finanzhilfen festzustellen und in den einschlägigen Gremien auf der Rückzahlung der letzten Tranche an den Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) und danach von diesem an den deutschen Staatshaushalt zu bestehen. Auch solle eine Rücknahme der langfristigen Zinsstundung der Kredite und der Laufzeitverlängerungen und Zinsvergünstigungen bei Krediten der Europäischen Finanzstabilisierungsfazilität (EFSF) an Griechenland erwirkt werden.

Kein Schuldnerstaat sei in der Geschichte so großzügig behandelt worden wie Griechenland, heißt es zur Begründung. Die griechische Regierung habe keinen Zins auf die Rettungsgelder gezahlt, sondern im Gegenteil eine Prämie in Form eines effektiv negativen Zinssatzes erhalten. Die These, Deutschland habe von der Griechenlandrettung profitiert, sei daher eindeutig nicht haltbar, so die AfD. (vom/10.05.2019)