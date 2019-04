Liveübertragung: Donnerstag, 9. Mai, 11.10 Uhr

Die Bundesregierung will die Psychotherapeutenausbildung reformieren. Über den dazu angekündigten Gesetzentwurf „zur Reform der Psychotherapeutenausbildung“ berät der Bundestag am Donnerstag, 9. Mai 2019, in erster Lesung 45 Minuten lang. Im Anschluss soll der Entwurf – ebenso wie ein von der Linksfraktion angekündigter Antrag mit dem Titel „Prekäre Bedingungen in der Psychotherapeutenausbildung sofort beenden und Verfahrensvielfalt im Studium gewährleisten“ sowie ein Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen mit dem Titel „Reform der Psychotherapeutenausbildung zukunftsfest ausgestalten und Finanzierung der ambulanten Weiterbildung sichern“ (19/9272) zur federführenden Beratung an den Gesundheitsausschuss überwiesen werden.

Psychotherapie als eigenständiges universitäres Studienfach

Der Regierungsentwurf sieht vor, dass Psychotherapie ein eigenständiges universitäres Studienfach werden soll. Das Studium soll sich in ein dreijähriges Bachelor- und ein zweijähriges Masterstudium gliedern und mit einer staatlichen psychotherapeutischen Prüfung abgeschlossen werden. Im Einzelnen zielt die Ausbildung nach Angaben der Bundesregierung darauf ab, die psychotherapeutischen Kompetenzen zu erwerben, die grundlegend zur Behandlung von Patientinnen und Patienten aller Altersstufen befähigen.

Die Ausbildung solle die Breite der wissenschaftlich anerkannten psychotherapeutischen Verfahren umfassen. Nur mit einem breit angelegten Studium könnten aus Sicht der Regierung die künftigen Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten eine sichere Entscheidung für ein späteres Vertiefungsverfahren in der Weiterbildung treffen.

Grüne für Zusatzfinanzierung der ambulanten Weiterbildung

Die Grünen fordern in ihrem Antrag unter anderem eine Zusatzfinanzierung der ambulanten Weiterbildung analog zur Förderung der Weiterbildung von Hausärzten. Eine Zusatzfinanzierung fordern sie auch für bereits in der Psychotherapeutenausbildung stehende Hochschulabsolventen und für jene Jahrgänge, die noch nach altem Recht ihre Ausbildung absolvieren werden.

Zudem müsse sichergestellt werden, dass die Besonderheiten der Behandlung von Patienten aller Altersgruppen einschließlich Kindern und Jugendlichen im Studium umfassend gelehrt werden. Auch muss aus Sicht der Fraktion darauf hingewirkt werden, ein bedarfsgerechtes regionales Versorgungskonzept für schwer und chronisch psychisch erkrankte Menschen zu erarbeiten. (pk/hau/16.04.2019)