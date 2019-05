Die Enquete-Kommission „Berufliche Bildung in der digitalen Arbeitswelt“ beschäftigt sich in einer öffentlichen Anhörung am Montag, 6. Mai 2019, mit den „Motivationsfaktoren für eine erfolgreiche berufliche Aus- und Weiterbildung“. Die Sitzung unter Leitung von Dr. Stefan Kaufmann (CDU/CSU) beginnt um 13 Uhr im Sitzungssaal E 200 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin und dauert drei Stunden.

Die Sitzung wird am Dienstag, 7. Mai, ab 16 Uhr zeitversetzt im Parlamentsfernsehen, im Internet auf www.bundestag.de und auf mobilen Endgeräten übertragen.

Bedürfnisse, Ansprüche, Rahmenbedingungen

Im ersten Teil der Anhörung geht es um Bedürfnisse und Ansprüche an die berufliche Aus- und Weiterbildung aus der Sicht der Arbeitgeber. Neben der externen Sachverständigen Katharina Weinert vom Handelsverband Deutschland äußern sich zu diesem Block die sachverständigen Kommissionsmitglieder Dr. Achim Dercks vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag in Berlin, Dr. Barbara Dorn von der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände in Berlin und Dr. Volker Born vom Zentralverband des Deutschen Handwerks in Berlin.

Die Rahmenbedingungen der Aus- und Weiterbildung bestimmen den zweiten Block der Anhörung. Dazu nehmen die sachverständigen Kommissionsmitglieder Francesco Grioli von der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie in Hannover und Angela Kennecke von der Airbus Operations GmbH in Bremen Stellung. (vom/02.05.2019)

