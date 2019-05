Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen will das Asylgesetz ändern und hat einen entsprechenden Gesetzentwurf (19/1319) vorgelegt, den der Bundestag am Donnerstag, 19. April 2018, nach erster Lesung zur federführenden Beratung an den Innenausschuss überwiesen hat. Der Gesetzentwurf sieht vor, die Möglichkeit der Zulassung von Rechtsmitteln zu erweitern, um Asylverfahren zu beschleunigen.

Gesetzentwurf der Grünen

Die Fraktion verweist darauf, dass bei den Verwaltungsgerichten die Eingänge in Asylsachen von rund 45.000 im Jahr 2014 auf über 340.000 im Jahr 2017 angestiegen seien. Asylsachen machten derzeit drei Viertel der Gesamtbelastung der Verwaltungsgerichte aus.

Das geltende Asylgesetz sei unzureichend, da es abweichend von der Verwaltungsgerichtsordnung in Asylverfahren keine Möglichkeit vorsehe, die Berufung durch das Verwaltungsgericht zuzulassen. Auch seien in Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes keine Beschwerdemöglichkeiten vorgesehen. Daher fehle es an obergerichtlicher Klärung von Tatsachen- und Rechtsfragen, sodass gleichgelagerte Fälle immer wieder neu entschieden würden und divergierende erstinstanzliche Entscheidungen Rechtsunsicherheit auslösten.

Reform des Rechtsmittelsystems in Asylverfahren

Die Grünen wollen daher das Rechtsmittelsystem in Asylverfahren reformieren, indem die Berufung durch das Verwaltungsgericht und Beschwerdemöglichkeiten in Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes eingeführt werden. Dies würde zur weiteren Gleichstellung des Asylprozessrechts mit dem allgemeinen Verwaltungsprozessrecht beitragen. Das Bundesverwaltungsgericht solle im Asylprozess in der Revision auch fallübergreifende allgemeine Tatsachenfragen klären können.

Diese neue Verfahrensregelung solle befristet und evaluiert werden, heißt es weiter. Um gleichen Rechtsschutz zu gewähren, müsse in einem weiteren gesetzgeberischen Schritt die Einheitlichkeit des Verwaltungsprozessrechts wiederhergestellt werden. Ausnahmsweise Abweichung müssten besonders begründet, stets befristet und auf ihre Notwendigkeit und Wirkungen evaluiert werden, heißt es in dem Gesetzentwurf. (nal/19.04.2018)