Mit dem Zensusgesetz 2021 (19/8693) will die Bundesregierung die Rechtsgrundlage für die anstehende Volkszählung (Zensus) schaffen. Der Gesetzentwurf wurde am Donnerstag, 4. April 2019, erstmals im Bundestag beraten. Im Anschluss wurde die Vorlage an den federführenden Innenausschuss zur weiteren Beratung überwiesen.

Zensus 2021 als registergestützte Erhebung konzipiert

Der Zensus 2021 knüpft laut Bundesregierung an die „bewährten Elemente“ des letzten Zensus im Jahre 2011 an und sieht dort, wo notwendig, methodische und organisatorische Fortentwicklungen vor. Leitgedanke bei der Ausgestaltung des Zensus 2021 ist den Regierungsangaben zufolge ein angemessener Ausgleich zwischen dem Interesse an einer möglichst realitätsgetreuen Ermittlung der zu erhebenden Daten einerseits sowie dem Interesse an der Auswahl einer grundrechtsschonenden und wirtschaftlichen Methode und Konzeption andererseits.

Der Zensus 2021 umfasst eine Bevölkerungszählung, eine Gebäude- und Wohnungszählung, eine Haushaltebefragung auf Stichprobenbasis und Erhebungen an Anschriften mit Sonderbereichen. Wie der Zensus 2011 ist auch der Zensus 2021 als registergestützte Erhebung konzipiert. Dabei sollen in erster Linie bereits vorhandene Verwaltungsdaten genutzt und nur dann ergänzende Erhebungen vorgenommen werden, wenn Verwaltungsdaten für bestimmte Merkmale nicht vorhanden oder aus statistischer Sicht nicht für die Auswertung geeignet sind. Neben Übermittlungen behördlicher Daten, vor allem Melderegisterdaten und Datensätze oberster Bundesbehörden, sind auch ergänzende primärstatistische Befragungen der Bevölkerung vorgesehen.

EU-Rechtliche Verpflichtung zur Volkszählung

Laut Regierung ist Deutschland nach EU-Recht verpflichtet, im Jahr 2021 eine Volkszählung durchzuführen.

Dabei seien neben den Einwohnerzahlen auch eine Reihe von soziodemografischen Basisdaten zur Bevölkerung, ihrer Erwerbstätigkeit und ihrer Wohnsituation statistisch zu erfassen und darzustellen, heißt es in der Begründung zu dem Gesetzentwurf. (hau/04.04.2019)