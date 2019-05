Erfahrungen mit dem Bundesprogramm „Demokratie leben!“ lautet das Thema eines öffentlichen Fachgesprächs des Unterausschusses „Bürgerschaftliches Engagement“ am Mittwoch, 8. Mai 2019. Das Programm soll ein „vielfältiges, gewaltfreies und demokratisches Miteinander mithilfe zahlreicher Initiativen, Vereine und engagierter Bürgerinnen und Bürgern in ganz Deutschland fördern, die sich tagtäglich für ein vielfältiges, gewaltfreies und demokratisches Miteinander einsetzen“, heißt es zur Information über das Bundesprogramm auf der Webseite www.demokratie-leben.de. Die Sitzung unter Vorsitz von Alexander Hoffmann (CDU/CSU) beginnt um 17 Uhr im Sitzungssaal E 4.300 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin.

115,5 Millionen Euro Förderung im Jahr 2019

Zielgruppen des Bundesprogramms seien Kinder und Jugendliche, deren Eltern, Familienangehörige und Bezugspersonen, ehren-, neben- und hauptamtlich in der Jugendhilfe Tätige, Multiplikatoren sowie staatliche und zivilgesellschaftliche Akteure. Das Programm sei ein zentraler Baustein der „Strategie der Bundesregierung zur Extremismusprävention und Demokratieförderung“.

Es werden Projekte zur Radikalisierungsprävention und Demokratieförderung sowohl mit kommunalen wie auch mit regionalen und überregionalen Schwerpunkten gefördert. Das Programm sei im Januar 2015 gestartet. Die Fördersumme für das Jahr 2019 betrage insgesamt 115,5 Millionen Euro. Die geförderten Projekte und Initiativen sollen dafür Sorge zu tragen, dass die Fördermittel ausschließlich für Zwecke eingesetzt werden, die den Zielen des Grundgesetzes förderlich sind. (eis/30.04.2019)

Zeit: Mittwoch, 8. Mai 2019, 17 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal E 4.300

Interessierte Besucher können sich beim Sekretariat des Ausschusses (Telefon: 030/227-33582, Fax: 030/227-36581, E-Mail: buergerschaftliches.engagement@bundestag.de) unter Angabe des Vor- und Zunamens sowie des Geburtsdatums anmelden. Zum Einlass muss ein Personaldokument mitgebracht werden.

Bild- und Tonberichterstatter können sich beim Pressereferat (Telefon: 030/227-32929 oder 32924) anmelden.

Liste der Sachverständigen