Liveübertragung: Donnerstag, 16. Mai, 15.30 Uhr

Der Bundestag berät am Donnerstag, 16. Mai 2019, erstmalig über einen Antrag der FDP-Fraktion mit dem Titel „Digitalpakt 2.0“ sowie einen Antrag der Fraktion Die Linke mit dem Titel „Bildung in digitaler Gesellschaft verlässlich und kontinuierlich fördern“. Mitberaten wird ein Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen mit dem Titel „Mehr Kooperation wagen – Möglichkeiten des Grundgesetzes für gerechte Bildungschancen umfassend nutzen. Nach der 45-minütigen Debatte im Plenum sollen die Vorlagen zur federführenden Beratung in den Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung überwiesen werden. (sas/12.05.2019)