Liveübertragung: Donnerstag, 16. Mai, 18.30 Uhr

Der Bundestag berät am Donnerstag, 16. Mai 2019, in erster Lesung über den von der Bundesregierung eingebrachten Entwurf eines Gesetzes zum Vertrag vom 22. Januar 2019 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Französischen Republik über die deutsch-französische Zusammenarbeit und Integration. Für die Aussprache steht eine dreiviertel Stunde zur Verfügung. Anschließend soll die Vorlage zur federführenden Beratung in den Auswärtigen Ausschuss überwiesen werden.

Mit dem Vertragsgesetz sollen die die verfassungsmäßigen Voraussetzungen für die Ratifizierung des am 22. Januar 2019 in Aachen unterzeichneten Vertrags über die deutsch-französische Zusammenarbeit und Integration geschaffen werden. Wie die Bundesregierung in ihrem Gesetzentwurf schreibt, ist das Vertragsgesetz erforderlich, da der neue Vertrag den Vertrag von 1963, der ebenfalls auf ein Vertragsgesetz gestützt wurde, ergänzen soll.

Zusammenarbeit stärken

Der neue Vertrag soll laut Bundesregierung den deutsch-französischen Beziehungen für die nächsten Jahrzehnte als Richtschnur dienen. Bei Themen wie Digitalisierung, Bildung und Technologie wollen Deutschland und Frankreich mehr zusammenarbeiten. Zudem soll vor allem das Zusammenwachsen der Grenzregionen verstärkt gefördert werden. Die deutsch-französische Zusammenarbeit soll insgesamt vertieft und intensiviert werden, um „gemeinsam für ein starkes, handlungsfähiges Europa einzutreten und Verantwortung für Frieden und eine regelbasierte Ordnung in der Welt zu übernehmen“. (sas/12.05.2019)