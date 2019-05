Liveübertragung: Mittwoch, 15. Mai, 14.05 Uhr

Im Anschluss an die Regierungsbefragung wird am Mittwoch, 15. Mai 2019, die 90-minütige Fragestunde aufgerufen. Die von den Abgeordneten schriftlich eingereichten Fragen (19/10040) werden von Vertretern der Bundesregierung mündlich beantwortet, wobei die Fragen thematisch gegliedert nach den Zuständigkeiten der Bundesressorts aufgerufen werden.

Grüne mit den meisten Fragen

Von den 72 Fragen stellt die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen knapp die Hälfte, nämlich 34. Die Linke ist mit 19 Fragen vertreten, die FDP mit elf Fragen. Sechs Fragen kommen von Abgeordneten der AfD, zwei Fragen vom fraktionslosen Abgeordneten Mario Mieruch.

Die meisten Fragen richten sich mit jeweils elf an das Auswärtige Amt und an das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Jeweils neun Fragen sollen das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit und das Bundesministerium der Finanzen beantworten. In acht Fällen ist das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur gefragt. Fünfmal wird Auskunft vom Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat sowie vom Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz verlangt, jeweils dreimal vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.

Das Verteidigungsministerium , das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft und das Bundesministerium für Gesundheit sollen jeweils zwei Fragen beantworten. Je eine Frage richtet sich an das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und an das Bundeskanzleramt.

Was die Abgeordneten wissen wollen

Der fraktionslose Abgeordnete Mario Mieruch fragt das Bundesfinanzministerium, welche erhobenen Steuern und Abgaben des Bundes den Steuerzahlern, konkret

den Privathaushalten, in den letzten 30 Jahren direkt

zurückvergütet wurden.

Der AfD-Abgeordnete Paul Viktor Podolay erkundigt sich beim Wirtschaftsministerium, was die Bundesregierung konkret für die Absicherung von deutschen Investitionen in der Sahel-Region unternimmt, die von der Bundesregierung seit 2017 mit Entwicklungsausgaben in Höhe von 1,7 Milliarden unterstützt werde, damit mehr deutsche privatwirtschaftliche Investitionen vor Ort möglich sind und nicht überwiegend staatlich investiert wird.

Dr. Christian Jung (FDP) will vom Verkehrsministerium wissen, wie die Bundesregierung das Potenzial des Hochgeschwindigkeitstransportsystems „Hyperloop“ für den Gütertransport bewertet, vor allem am Beispiel des geplanten Test-Terminals am Hamburger Hafen.

Martina Renner (Die Linke) fragt das Innenministerium, ob deutsche Behörden nach Kenntnis der Bundesregierung im Nachgang der islamistischen Anschläge in Paris, Nizza und Brüssel Informationen aus den bei Interpol eingerichteten Infoboards erhalten oder dorthin übermitteln.

Die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Annalena Baerbock, möchte vom Umweltministerium erfahren, aus welchen Gründen sich die Bundesregierung nicht an der Initiative anderer Länder für

striktere Klimaziele beteiligt und welche eigenen klimapolitischen

Vorschläge sie in diesem Jahr bisher federführend auf EU-Ebene eingebracht hat. (vom/12.05.2019)