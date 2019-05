Liveübertragung: Mittwoch, 15. Mai, 15.35 Uhr

Der Bundestag erörtert am Mittwoch, 15. Mai 2019, den Tätigkeitsbericht des Petitionsausschusses für das Jahr 2018. Nach einem zehnminütigen einleitenden Statement des Ausschussvorsitzenden Marian Wendt (CDU/CSU) steht für die Debatte eine Stunde zur Verfügung. Das Gremium ist für die Prüfung und Beratung von Eingaben, also Schreiben von Bürgern mit einer Bitte oder Beschwerde an den Deutschen Bundestag, zuständig. Der Petitionsausschuss erfährt so aus erster Hand, wie sich Gesetze auf die Bürger auswirken. Damit ist der Ausschuss eine Art Seismograf, der die Stimmung der Bevölkerung aufzeichnet und einmal jährlich dem Parlament über seine Tätigkeit im jeweils vorausgegangenen Jahr Bericht erstattet. (sas/12.05.2019)